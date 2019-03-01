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Кнопочные телефоны Nokia получат YouTube

Поисковый гигант объявил об адаптации видеохостинга YouTube на классические мобильные телефоны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:20
Поисковый гигант объявил об активном сотрудничестве с KaiOS Technologies
Поисковый гигант объявил об активном сотрудничестве с KaiOS Technologies
Фото: The Verge

На международной выставке MWC 2019 Google сделала важное заявление, которое понравится владельцам кнопочных мобильных телефонов Nokia. Поисковый гигант объявил об активном сотрудничестве с KaiOS Technologies, которая продвигает свою мобильную операционную систему KaiOS на дешевые мобильные устройства с кнопочным управлением.

Nokia 8110 4G оказался в числе тех, кто получит доступ к YouTube
Nokia 8110 4G оказался в числе тех, кто получит доступ к YouTube
Фото: CNET

Google анонсировала, что приложения YouTube, Maps, Gmail и даже голосовой ассистент будут адаптированы для дешевых телефонов Nokia, вроде модели 8110 4G, которая продается в Украине.

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KaiOS — сейчас является одной из самых популярных и быстроразвивающихся мобильных платформ. В 2018 году в Индии эта платформа даже обогнала iOS: работающие на ней устройства бюджетного сегмента заняли 15% рынка.

KaiOS создана на основе исходного кода Firefox OS. На этой операционной системе работают недорогие кнопочные телефоны, которые обладают некоторыми возможностями смартфонов. Например, такие телефоны позволяют выходить в интернет в 4G сетях, читать почту или позволяют запускать приложения, адаптированные разработчиками с Android и iOS.

Огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Напомним, что ранее эксперты обнаружили, как в Украине входят в моду "древние" мобильные телефоны. В то же время Nokia выпустила "голый" смартфон

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Источник: iguides.ru
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