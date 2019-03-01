Кнопочные телефоны Nokia получат YouTube
Поисковый гигант объявил об адаптации видеохостинга YouTube на классические мобильные телефоны
На международной выставке MWC 2019 Google сделала важное заявление, которое понравится владельцам кнопочных мобильных телефонов Nokia. Поисковый гигант объявил об активном сотрудничестве с KaiOS Technologies, которая продвигает свою мобильную операционную систему KaiOS на дешевые мобильные устройства с кнопочным управлением.
Google анонсировала, что приложения YouTube, Maps, Gmail и даже голосовой ассистент будут адаптированы для дешевых телефонов Nokia, вроде модели 8110 4G, которая продается в Украине.
KaiOS — сейчас является одной из самых популярных и быстроразвивающихся мобильных платформ. В 2018 году в Индии эта платформа даже обогнала iOS: работающие на ней устройства бюджетного сегмента заняли 15% рынка.
KaiOS создана на основе исходного кода Firefox OS. На этой операционной системе работают недорогие кнопочные телефоны, которые обладают некоторыми возможностями смартфонов. Например, такие телефоны позволяют выходить в интернет в 4G сетях, читать почту или позволяют запускать приложения, адаптированные разработчиками с Android и iOS.
Огромную популярность набирают телефоны без интернета:
Напомним, что ранее эксперты обнаружили, как в Украине входят в моду "древние" мобильные телефоны. В то же время Nokia выпустила "голый" смартфон.
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