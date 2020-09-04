Компания Intel обновила логотип впервые за 14 лет

Intel представила более простую и лаконичную эмблему в плоском стиле, которая не менялась с 2006 года

В этом году крупные мировые компании взяли за моду делать ребрендинг. Летом сменила логотип BMW, за ней последовал Nissan вместе с анонсом нового электромобиля. Теперь логотип сменила крупная компания Intel, представившая более простой и лаконичный значок в плоском стиле. До этого компания не проводила ребрендинги с 2006 года.

Редизайн произошел вместе с анонсом важных процессоров 11-го поколения Tiger Lake, которые должны стать на 20% мощнее предыдущего поколения и поддерживать шину PCIe 4.0 под новые видеокарты от Nvidia GeForce RTX 3000.

Стоит отметить, что новая эмблема Intel отсылает ее к оригинальному значку, используемому с 1968 по 2006 год. По мнению дизайнеров издания The Next Web, ребрендинг был необходим, так как старый "герб" компании был уже устаревшим по современным меркам. Новый дизайн немного освежил визуальное впечатление.

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Отныне компания использует более широкую палитру синего цвета, чтобы соответствовать логотипу, и по большей части делает акцент на белом шрифте на синем фоне. Маленькая квадратная точка над буквой i во всех случаях окрашена в синий цвет и обозначает процессоры. Ведь процессоры выглядят как прямоугольники.

Новый логотип Intel – квадратная точка над "I" символизирует процессор Фото: The Next Web

Примеры логотипа Intel в разных вариациях Фото: The Next Web

Помимо логотипа, вы также увидите, что компания использует родственный шрифт под названием Intel One во всей линейке продуктов.

Также представлен новый шрифт Фото: The Next Web

Также вместе с новым логотипом Intel показала брендовые наклейки названий процессоров, которые будут крепиться к корпусам компьютеров и ноутбуков.

Intel также показала брендовые наклейки названий процессоров Фото: The Next Web

Напомним, что ранее Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla. В то же время BMW сменила логотип бренда с консервативного на радужный в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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