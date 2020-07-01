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Компания Xiaomi обновила 15-дюймовый Xiaomi NoteBook Pro

Обновленное железо, видеокарта и улучшенный экран в стильном дизайне с тонкими рамками

Компания Xiaomi обновила 15-дюймовый Xiaomi NoteBook Pro. Ноутбук сохранил прежний дизайн, но получил обновленное железо, видеокарту и улучшенный экран. Подробнее о новинке рассказывают эксперты интернет-магазина "Цифра".

Mi Notebook Pro 15 (2020): стильный дизайн с тонкими рамками

Xiaomi NoteBook Pro сохранил полюбившийся пользователям дизайн с тонкими рамками и стильным цветом корпуса. Толщина боковых рамок составила 6,52 мм, за счет чего экран занимает 81,5% поверхности — на нем помещается максимум контента. Рабочая поверхность представлена клавиатурой и большим тачпадом, диагональ экрана составила 15,6’’.

IPS-экран 15,6’’

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии IPS. Данная матрица обеспечивает реалистичные цвета и широкие углы обзора. Особенность дисплея заключается в 100-процентном охвате цветового пространства sRGB, что делает новинку отличным выбором для обработки изображений и работы с графикой. Углы обзора составляют 178 градусов, а значит картинка не искажается даже если смотреть на экран сбоку. Поверх дисплея установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 поколения, устойчивое к появлению царапин и повреждений.

Улучшенная производительность с процессорами Intel 10 поколения

Разработчики сделали полноценный апгрейд железа. Модельный ряд представлен двумя устройствами, которые отличаются процессором, объемом оперативной памяти и емкостью SSD-накопителя. Базовая модель работает на процессоре Intel Core i5 10 поколения с частотой 4,2 ГГц и 8 Гб оперативки, топовая — Intel Core i7 10 поколения 4,9 ГГц и 16 Гб оперативки. Теперь ноутбук Xiaomi выполняет задачи любой сложности еще быстрее, чем раньше: от обычного веб-серфинга до монтажа видео.

Быстродействие системы дополняется SSD-диском формата PCIe NVMe:

в базовой модели — 512 Гб;

в топовой — 1 Тб.

Также производители улучшили графику. Ноутбук Xiaomi комплектуется дискретной видеокартой GeForce MX350 с 2 Гб видеопамяти формата GDDR5 (в обеих модификациях). Она гарантирует захватывающий и увлекательный гейминг.

17 часов автономной работы

Разработчики улучшили не только производительность, но и автономность. Благодаря аккумулятору 50 Втч ноутбук работает до 17 часов без подзарядки, за это время вы точно успеете выполнить все, что запланировали. В дополнение к хорошей автономности есть еще и быстрая зарядка, с ней ноутбук заряжается с 0 до 50% за 40 минут.

Порты и интерфейсы

Ноутбук оснастили всем необходимым для подключения внешних устройств. В распоряжении пользователя:

два порта Type-C;

два USB 3.1;

HDMI;

слот для SD-карт;

комбинированный разъем для наушников и микрофона.

Также предусмотрен Wi-Fi для беспроводного веб-серфинга и модуль Bluetooth.

Отличный звук

Xiaomi NoteBook Pro 15 (2020) оснащается динамиками с поддержкой Dolby Audio, Harman Audio и Hi-Res Audio. Комбинация данных технологий обещает отличное звучание любимых треков и полное погружение во время просмотра фильмов и сериалов.

Mi Notebook Pro 15 (2020): цена и старт продаж

Компания Xiaomi всегда славилась тем, что делает классные гаджеты и устанавливает на них небольшой ценник, новые ноутбуки не стали исключением. Базовая версия обойдется покупателям в 850 долларов, топовая — около 990 долларов, что ниже, чем предлагают конкуренты. Приобрести новинку можно будет уже совсем скоро в интернет-магазине "Цифра".

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