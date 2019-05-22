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Компьютерная фантастика: оперативную память разогнали до рекордной скорости

Модули Micron смогли превзойти предыдущий рекорд, достигнув максимально возможной частоты

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
Комплект модулей Micron Ballistix DDR4 3600 охлаждали жидким азотом
Комплект модулей Micron Ballistix DDR4 3600 охлаждали жидким азотом
Фото: TechSpot

Модули Micron теперь являются мировым рекордсменом по быстродействию оперативной памяти DDR4. Профессиональные оверклокеры (специалисты в области разгона чипов) использовали комплект модулей Micron Ballistix DDR4 3600, разогнав их до частоты в 5726 МГц. Ставрос Саввопулос и Фил Стрекер из Overclocking Gaming Systems использовали жидкий азот, чтобы обеспечить максимально эффективное охлаждение.

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"Мы были поражены тем, насколько легко разогнать модули Ballistix Elite", – прокомментировал Саввопулос.

Разгон до частоты 5726 МГц обеспечило максимально эффективное охлаждение
Разгон до частоты 5726 МГц обеспечило максимально эффективное охлаждение
Фото: TechSpot

В этом году рекорд по разгону DDR4 был побит три раза. Первый раз случился 14 января, когда оверклокеры использовали модуль памяти Kingston HyperX Predator DDR4, достигнув частоты 5608 МГц. Затем 13 мая, собственная тестовая лаборатория ADATA выпустила одну 8 ГБ планку памяти Spectrix D60G DDR4, разогнав ее до 5634,1 МГц. Но рекорд продержался до 16 мая и был побит командой Overclocking Gaming Systems.

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Напомним, что ранее в Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов. В свою очередь ADATA создали дешевый и супербыстрый SSD накопитель.  

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Источник: TechSpot
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