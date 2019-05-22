Компьютерная фантастика: оперативную память разогнали до рекордной скорости

Модули Micron смогли превзойти предыдущий рекорд, достигнув максимально возможной частоты

Комплект модулей Micron Ballistix DDR4 3600 охлаждали жидким азотом Фото: TechSpot

Модули Micron теперь являются мировым рекордсменом по быстродействию оперативной памяти DDR4. Профессиональные оверклокеры (специалисты в области разгона чипов) использовали комплект модулей Micron Ballistix DDR4 3600, разогнав их до частоты в 5726 МГц. Ставрос Саввопулос и Фил Стрекер из Overclocking Gaming Systems использовали жидкий азот, чтобы обеспечить максимально эффективное охлаждение.

Смотрите также в сюжете о том, как наш мир признали компьютерной программой:

"Мы были поражены тем, насколько легко разогнать модули Ballistix Elite", – прокомментировал Саввопулос.

Разгон до частоты 5726 МГц обеспечило максимально эффективное охлаждение Фото: TechSpot

В этом году рекорд по разгону DDR4 был побит три раза. Первый раз случился 14 января, когда оверклокеры использовали модуль памяти Kingston HyperX Predator DDR4, достигнув частоты 5608 МГц. Затем 13 мая, собственная тестовая лаборатория ADATA выпустила одну 8 ГБ планку памяти Spectrix D60G DDR4, разогнав ее до 5634,1 МГц. Но рекорд продержался до 16 мая и был побит командой Overclocking Gaming Systems.

Читайте также Разработан процессор для смартфонов Android будущего

Напомним, что ранее в Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов. В свою очередь ADATA создали дешевый и супербыстрый SSD накопитель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram