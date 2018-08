Компьютерный шедевр: NVIDIA представили самые мощные видеокарты в мире

NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров, построеные на уникальной, не имеющей аналогов в мире архитектуре Turing.

Вслед за новейшими видеокартами для профессионалов Quadro RTX, NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров – GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti. Все видеокарты построены на совершенно новой архитектуре графических процессоров Turing, не имеющей аналогов в мире.

Главной особенностью видеокарт на архитектуре Turing является поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей (RayTracing), которая позволит создавать игры с фотореалистичной графикой. Для работы с трассировкой лучшей в GPU Turing были добавлены новые специальные ядра NVIDIA RT, которые обеспечивают многократный прирост в скорости расчета движения лучей.

Join the revolution in gaming realism.



Introducing the GeForce RTX 20 Series. #GraphicsReinvented pic.twitter.com/ntuZxAdZMk