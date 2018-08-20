Компьютерный шедевр: NVIDIA представили самые мощные видеокарты в мире

NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров, построеные на уникальной, не имеющей аналогов в мире архитектуре Turing.

GeForce RTX 2080 Ti по мощности превосходит Titan X в шесть раз. Фото: gamersky.com

Вслед за новейшими видеокартами для профессионалов Quadro RTX, NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров – GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Ti. Все видеокарты построены на совершенно новой архитектуре графических процессоров Turing, не имеющей аналогов в мире.

Главной особенностью видеокарт на архитектуре Turing является поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей (RayTracing), которая позволит создавать игры с фотореалистичной графикой. Для работы с трассировкой лучшей в GPU Turing были добавлены новые специальные ядра NVIDIA RT, которые обеспечивают многократный прирост в скорости расчета движения лучей.

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Introducing the GeForce RTX 20 Series. #GraphicsReinvented pic.twitter.com/ntuZxAdZMk — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 20 августа 2018 г.

Самый младший представитель семейства GeForce RTX модель 2070 получит процессор с 2304 ядрами CUDA, который обладает базовой частотой 1410 МГц, а его Boost-частота равна 1620 МГц в эталонной версии, и 1710 МГц в версии Founders Edition. Графический процессор у GeForce RTX 2070 дополняют 8 Гбайт памяти GDDR6, которые подключены по 256-битной шине. Чипы памяти обладают пропускной способностью в 14 Гбит/с на один контакт, что в результате обеспечивает общую пропускную способность в 448 Гбайт/с.

GeForce RTX 2070 NVIDIA

В основе GeForce RTX 2080 лежит графический процессор NVIDIA TU104, который обладает 2944 ядрами CUDA. Базовая частота GPU составляет 1515 МГц, а Boost-частота равна 1710 и 1800 МГц. Эта видеокарта также получила 8 Гбайт видеопамяти GDDR6, которые подключены по 256-битной шине. Пропускная способность использованных здесь чипов памяти также составляет 14 Гбит/с на один контакт, а соответственно и общая пропускная способность составляет те же 448 Гбайт/с.

Наконец, старшая видеокарта GeForce RTX 2080 Ti построена на графическом процессоре NVIDIA TU102, который предлагает пользователям 4352 ядер CUDA. У эталонной версии этой новинки графический процессор обладает базовой частотой 1350 МГц, а Boost-частота составляет 1545/ 1635МГц. Объём видеопамяти GDDR6 составляет 11 Гбайт, и к графическому процессоры она подключена через 352-битную шину. Пропускная способность на один контакт здесь такая же, как и у GeForce RTX 2080, но за счёт более широкой шины общая пропускная способность памяти достигает 616 Гбайт/с.

GeForce RTX NVIDIA

Ещё одним интересным нововведением, касающимся эталонных видеокарт, является система охлаждения. Вместо охладителя с вентилятором радиального типа, использовавшегося уже в не одном поколении видеокарт NVIDIA, новые видеокарты GeForce RTX производитель оснастил более крупной системой охлаждения с парой обычных осевых вентиляторов. По всей видимости, смена системы охлаждения обусловлена возросшим уровнем TDP. Эталонная GeForce RTX 2070 обладает TDP в 175 Вт, эталонная GeForce RTX 2080 — 215 Вт, и GeForce RTX 2080 Ti — 250 Вт. Слегка разогнанные версии Founders Edition этих видеокарт обладают на 10 Вт большим TDP.

Также NVIDIA решила сменить не только систему охлаждения, но и свою технологию SLI на более современную NVLink. Новый интерфейс также предназначен для объединения видеокарт в пары, и им снабжены лишь старшие модели — GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti. Он обеспечивает более высокую скорость обмена данными между видеокартами, а потому, как минимум в теории, пользы от неё должно быть больше, чем от SLI.

GeForce RTX NVIDIA

Ещё одним новым интерфейсом стал VirtualLink, выполненный в форме разъёма USB Type-C. Новый стандарт VirtualLink позволяет передавать видео, данные и питание к шлемам виртуальной реальности через один кабель. Это позволяет не только избавиться от лишних проводов, но и минимизировать задержки. Правда, VR-гарнитур с поддержкой VirtualLink пока что нет, но Oculus, Valve и Microsoft объявили о планах по выпуску устройств с поддержкой нового стандарта.

Цены NVIDIA GeForce RTX NVIDIA

Что касается производительности, то NVIDIA не стала вдаваться в подробности, ограничившись лишь общими фразами. По словам компании, новые видеокарты приносят огромный прирост производительности, особенно в задачах, связанных с трассировкой лучей. Заявляется, что GeForce RTX 2080 Ti в некоторых задачах превосходит Titan X (поколения Pascal) до шести раз.

Стоимость младшей модели GeForce RTX 2070 в исполнении Founders Edition составит $599, средняя GeForce RTX 2080 Founders Edition оценена в $799, а старшая GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition обойдётся в немалые $1199. Видеокарты в эталонные версиях будут стоит $499, $699 и $999. Видеокарты GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti в версиях Founders Edition уже доступны для предварительного заказа, а их поставки и продажи начнутся 20 сентября.

Напомним, что ранее рухнул рынок видеокарт, мощнейший процессор Intel побил рекорд скорости, а Microsoft срочно прекратил поддержку Windows 7.