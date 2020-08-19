Компьютеры рухнут в цене из-за переизбытка запчастей

Следующие полгода ожидается падение цен на SSD диски и оперативную память как минимум на 10%

Мечтаете обновить свой компьютер, установив ему быстрый SSD или увеличив объем оперативной памяти? Осенью мечта может осуществиться – память буквально обесценится. Аналитики предрекают падение цен на компьютерные комплектующие на базе NAND и DRAM до рекордно низкого уровня из-за их переизбытка на рынке и низкого спроса. Согласно новому отчету от DRAMeXchange, осенью цены просядут примерно на 10% в течение 2020 года и продолжат падение в течение всего первого квартала 2021 года.

"Несмотря на традиционный пиковый осенний сезон продаж электроники и выпуск новых iPhone от Apple, квартальное снижение компьютерной памяти NAND и DRAM, вероятно, достигнет 10% из-за избыточных запасов комплектующих на складах и слабых продаж в результате воздействия пандемии коронавируса", – пишет DRAMeXchange.

Смотрите также в сюжете о том, какими были компьютеры в 90-е:

Ресурс DigiTimes подтверждает слова аналитиков, что цены на микросхемы памяти упадут на 10% в четвертом квартале, при этом тенденция к снижению сохранится в первой половине 2021 года. Причина падения цен – спрос и предложение. Вендорами было произведено слишком много чипов памяти, и ее стали слабо покупать.

Аналитик Deutsche Bank Сидни Хо пишет, что центры обработки данных и другие корпоративные клиенты накопили запасы устройств памяти в начале пандемии из-за опасений по поводу нехватки их в будущем. Это вызвало переизбыток предложения, а теперь отражается в виде снижения спроса со стороны клиентов.

Улучшить свой компьютер станет дешевле Фото: TechSpot

Не только паническая скупка привела к падению цен. Производители продолжают улучшать производительность флэш-памяти, и совершают технологические прорывы в этой отрасли, что только удешевило процесс их изготовления, при этом повысило их скорость. В этом году состоялся выход первых накопителей на шине PCI Express 4.0, которая удвоила скорость работы NVMe NAND дисков. Последние будут использоваться в новых игровых приставках PlayStation 5 и Xbox Series X.

Безусловно, падение цен только приветствуется фанатами компьютеров, но может обернуться катастрофой для производителей. Некоторые производители NAND памяти сокращают поставки, чтобы попытаться остановить падение цен. Но компании, которые используют флэш-память в своих продуктах, не успевают избавиться от запасов из-за экономического спада.

Напомним, что ранее Toshiba официально прекратила выпускать ноутбуки. В то же время Huawei готовит самый быстрый 24-ядерный процессор в мире.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться