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Конец эпохи: Samsung прекращает выпуск Blu-ray плееров

Эпоха оптических дисков подходит к концу с остановкой производства 4K UHD Blue-ray медиаплееров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:10
Устройства потоковой передачи данных вытесняют "оптику"
Устройства потоковой передачи данных вытесняют "оптику"
Фото: CNET

Похоже, что эпоха оптических дисков подходит к концу, поскольку спрос на медиаплееры начал падать. Стало известно, что вследствие падения спроса на подобные носители Samsung останавливает производство своих моделей 4K UHD и Full HD Blue-ray плееров, сообщают Forbes и CNET.

"Samsung больше не будет представлять новые модели плееров Blu-ray или 4K Blu-ray на рынке США", – прокомментировал представитель Samsung ресурсу CNET.

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По мнению экспертов, своим отказом Samsung фактически объявил, что выходит из бизнеса Blu-ray медиаплееров, как это сделала компания Oppo в апреле прошлого года. Правда, решение пока касается рынка США, где сейчас активно развиваются цифровые стриминговые сервисы, вытесняющие оптическую продукцию. В других странах, где существуют проблемы с подключением к интернету или низкой скоростью, не позволяющей насладиться фильмами в высоком качестве, Samsung может продолжить продажу плееров Blu-ray.

Исследовательская компания Nielsen отмечает, что с 2016 года объемы продаж медиаконтента на оптических носителях неуклонно падает. Также эксперты компании предполагают, что технологи Blu-ray и DVD "вымрут" до 2021 года, как это случилось с видеокассетами VHS 15 лет назад.

Время, проведенное за Blue-ray пплеерами оказалсь минимальным Фото: Nielsen

"DVD и Blu-ray-плееры сейчас находятся на этапе спада жизненного цикла, поскольку устройства потоковой передачи данных становятся более доступными и обладают широкими возможностями. Сейчас оптические медиаплееры есть у 66% семей, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 72%", – говорится в отчете Nielsen за 2018 год.

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Расширение сервисов потоковой передачи данных активно развивается особенно благодаря улучшению качества и скорости интернет-соединения, что позволяет смотреть 4K видео без рывков и прочих проблем. Также эти сервисы стали дешевле, чем Blue-ray диски – Apple и Google продают фильмы 4K по той же цене, что и 1080p, а также позволяют обновить свою библиотеку HD видео до 4K бесплатно.

Стоит также отметить, что ранее Sony предвидела такой ход и отказалась использовать 4K Blu-Ray в PlayStation 4 Pro, что позитивно отразилось на ее цене.

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Источник: The Verge
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