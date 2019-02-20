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Конец эпохи: Sony прекращает производство игровых приставок

В Японии закрывают последние мощности по производству портативных консолей Sony

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Производство PlayStation Vita останавливается
Производство PlayStation Vita останавливается
Фото: CNET

Компания Sony в ближайшие месяцы выпустит последнюю партию портативных игровых приставок PlayStation Vita в Японии, после чего их производство будет остановлено. Об этом сообщает портал Gematsu со ссылкой на официальный японский сайт PlayStation.

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Стоит отметить, что подобный ход не является большим сюрпризом, ведь компания давно похоронила PS Vita, отказавшись выпускать высокобюджетные игры под эту платформу еще пару лет назад, а в сентябре 2018 заявила о скором прекращении производства новых моделей.

PS Vita, вышедшая в 2011 году, выпускалась в двух модификациях: обычной и Slim
PS Vita, вышедшая в 2011 году, выпускалась в двух модификациях: обычной и Slim
Фото: SlashGear

Точной даты пока нет, однако вероятно, что производство закроется в апреле-мае. Аналогичным образом в мае 2017 года Sony прекратила поставки PlayStation 3, предупредив об этом за пару месяцев.

PS Vita — это портативная консоль, вышедшая в 2011 году. Sony попыталась превзойти Nintendo на рынке портативных игровых приставок, исправив все недостатки успешной PlayStation Portable, но продажи второй версии оказались крайне низкими (16 млн. устройств) и компания решила остановить их производство.

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Напомним, что ранее парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки, обманув продавца. Также ранее Sony опубликовали шокирующую статистику продаж PlayStation 4 – она бьет все рекорды.

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Источник: TechSpot
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