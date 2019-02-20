Конец эпохи: Sony прекращает производство игровых приставок
В Японии закрывают последние мощности по производству портативных консолей Sony
Компания Sony в ближайшие месяцы выпустит последнюю партию портативных игровых приставок PlayStation Vita в Японии, после чего их производство будет остановлено. Об этом сообщает портал Gematsu со ссылкой на официальный японский сайт PlayStation.
Стоит отметить, что подобный ход не является большим сюрпризом, ведь компания давно похоронила PS Vita, отказавшись выпускать высокобюджетные игры под эту платформу еще пару лет назад, а в сентябре 2018 заявила о скором прекращении производства новых моделей.
Точной даты пока нет, однако вероятно, что производство закроется в апреле-мае. Аналогичным образом в мае 2017 года Sony прекратила поставки PlayStation 3, предупредив об этом за пару месяцев.
PS Vita — это портативная консоль, вышедшая в 2011 году. Sony попыталась превзойти Nintendo на рынке портативных игровых приставок, исправив все недостатки успешной PlayStation Portable, но продажи второй версии оказались крайне низкими (16 млн. устройств) и компания решила остановить их производство.
Читайте такжеSony объявила "смерть" PlayStation 4
Как обогатиться играя в компьютерные игры:
Напомним, что ранее парню в магазине продали PlayStation 4 за копейки, обманув продавца. Также ранее Sony опубликовали шокирующую статистику продаж PlayStation 4 – она бьет все рекорды.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram