Коронавирус поставил изучение космоса на колени

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Космического телескоп Джеймса Уэбба не могут отправить в космос с 2007 года – каждый раз запуску что-то мешает

NASA с прискорбием заявило, что перспективный космический телескоп Джеймса Уэбба не будет запущен в космос в марте 2021 года. В этот раз задержка не является результатом неумелого руководства или проблемами с ценами на оборудование, а вызвана глобальной пандемией коронавируса.

В конце марта 2020 космическое агентство заявило, что приостанавливает интеграционные и тестовые работы на телескопе из-за мер по сдерживанию COVID-19. Практически весь научный состав был отправлен на карантин, чтобы избежать заражения опасным коронавирусом. Space News сообщила, что NASA и подрядчик Northrup Grumman сократили работу с 12-часовых смен в неделю до 5.

Смотрите также в сюжете о том, как в США состоялся запуск в космос ракеты разработанной в Днепре:

Стоит отметить, что запуск космического телескопа Джеймса Уэбба уже не раз откладывался. Еще до пандемии Управление по вопросам подотчетности правительства США пришло к выводу, что существует всего 12-процентная вероятность того, что телескоп достигнет запланированного запуска на март 2021 года.

Телескоп Джеймса Уэбба первоначально планировалось запустить в космос еще в 2007 году. Но его каждый раз отменяли из-за различных затрат и технических проблем. Команда планирует пересмотреть свое расписание в июле, и вскоре огласит новую дату запуска.

Телескоп Джеймса Уэбба
Телескоп Джеймса Уэбба
Фото: NASA

Телескоп Джеймса Уэбба – это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая должна заменить космический телескоп "Хаббл". Первоначально проект назывался "Космический телескоп нового поколения" (Next-generation space telescope, NGST). В 2002 году был переименован в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. В случае, если телескоп все же будет выведен на орбиту Земли, срок его работы составит не менее пяти лет.

Напомним, что ранее NASA показали безумно красивую панораму с Марса. Также NASA "забанит" Voyager 2 в космосе на 11 месяцев: в чем причина.

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Источник: space.com
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