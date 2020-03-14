Коронавирус сорвал обновление Android 10 для смартфонов

HMD Global пересмотрела дорожную карту обновлений Android 10 для смартфонов Nokia

Пандемия коронавируса уже ударила по многим компаниям, корпорациям на сумму в 1 миллиард долларов и даже сорвала многочисленные мероприятия по всему миру. Под ударом вируса также оказалась компания HMD Global, владелец бренда Nokia. Фирма сообщила, что пересмотрела дорожную карту выпуска обновлений для смартфонов Nokia.

HDM Global ранее пообещала, что многие смартфоны компании получат прошивку Android 10 сразу после того, как это обновление вышло для смартфонов Pixel. Риск распространения коронавируса повлиял на рабочую силу компании, что привело к задержке выпуска Android 10 как минимум на два месяца. Перестроенная дорожная карта обновления выглядит следующим образом:

В конце первого квартала обновится Nokia 2.2.

В начале второго квартала обновятся Nokia 2.3, Nokia 3.3, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 8 Sirocco.

В середине второго квартала обновятся Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus.

В середине второго квартала обновятся Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.

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Точная дата выпуска обновления для каждой конкретной модели смартфона зависит от страны, для которой она выпускалась и где используется. Стоит отметить, что HMD Global уже обновила до Android 10 несколько моделей Nokia, в том числе Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, 7 Plus, Nokia 8.1, Nokia 7.1 и Nokia 9 PureView. Они получили апдейты в четвертом квартале 2019 года, а каждый месяц на них приходят патчи безопасности.

Напомним, что ранее Android 10 портил смартфоны Xiaomi. В то же время Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad из-за коронавируса.

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