Космический мусор будут ловить гарпуном: как очистят орбиту

Сегодня, 07:06

Скоро гарпун Airbus отправится в космос для своего первого испытания на практике

Фото: Airbus
Фото: Airbus

Инженеры из Великобритании изобрели пневматический гарпун, с помощью которого ученые хотят очистить орбиту Земли от обилия технического мусора.

Космический мусор — реальная и очень серьезная проблема нашего времени. С Земли она выглядит незначительной, но если человечество не предпримет никаких мер против более чем 200 000 объектов, вращающихся на орбите его родной планеты, то в скором времени даже комические путешествия станут попросту невозможными. К счастью, ученые тоже не сидят без дела. В Великобритании команда Airbus разрабатывает очаровательный в своей простоте метод для удаления крупных объектов с орбиты: космический гарпун. С помощью специального троса он будет крепиться к космическому аппарату, который сыграет роль своеобразного тягача и отбуксирует мусор обратно на Землю. Но та не превратится в свалку: весь мусор сгорит в атмосфере еще на полпути.

Чтобы протестировать свое изобретение перед тем, как запустить его в космос, исследователи использовали камеру со сжатым воздухом и листы металла, выполненные из композитных алюминиевых панелей толщиной 3 см. "Гарпун проходит сквозь толстый слой металла как горячий нож сквозь масло", делится успехами инженер-проектировщик Аластер Вейман. Он рассказал, что как только наконечник оказывается внутри, пневматика выталкивает из стержня зазубрины, которые намертво закрепляют его в мусоре. Кораблю-спутнику остается лишь потянуть за трос и вывезти опасный мусор с орбиты.

Уэйман также отметил, что более сложные системы — к примеру роботизированные манипуляторы, которые разрабатывает NASA — могут оказаться не столь эффективными, поскольку требуют множество сложных манипуляций. "Все, что нужно для того, чтобы поразить цель гарпуном — это подлететь к ней на достаточное расстояние. Вам не нужно рассчитывать ни специальный угол захвата, ни управлять манипулятором мануально: весь процесс займет считанные секунды".

Скоро гарпун Airbus отправится в космос для своего первого испытания на практике. Его миниатюрная версия поможет проекту RemoveDebris, который тоже сосредоточен на проблеме космического мусора. В качестве теста ученые сами выпустят небольшое скопление мусора в космос, а потом постараются поймать его гарпуном и специальной сетью.

Напомним, на орбите обнаружены четыре нелегальных спутника.

Также сообщалось, что самый богатый человек в истории займется космическими путешествиями.
NASA, космос, мусор, ученые, орбита, Airbus

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