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Кто умрет в "Игре престолов": искусственный интеллект раскрыл концовку сериала

Компьютерный алгоритм предсказал концовку Игры престолов и назвал последнего выжившего героя сериала

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:36
Истинную концовку знают только сами создатели сериала
Истинную концовку знают только сами создатели сериала
Фото: The Verge

Программисты из Мюнхенского технического университета создали специальный алгоритм, который научился предсказывать окончание популярного сериала "Игры престолов", заключительный 8 сезон которого стартовал 14 апреля. Специальный алгоритм, запущенный на суперкомпьютере, смог выдать информацию о том, кто из героев погибнет, а кто останется в живых к концу сериала с наибольшей вероятностью.

Кто же выживет в финальной битве с белыми ходоками в заключительном сезоне? По мнению компьютерной программы, никто, кроме самой Матери Драконов Дейенерис Таргариен, с небольшой вероятностью смерти в 0,9%. Тем временем персонаж, который скорее всего умрет в 8 сезоне первым – Сир Бронн Черноводный с вероятностью смерти 93,5%.

Команда исследователей использовала методы, которые применяются в анализе медицинских и страховых данных. Страховые компании добывают статистические данные о продолжительности жизни каждого конкретного застрахованного лица. Затем алгоритм обрабатывает данные и прогнозирует, сколько проживет человек, а страховая компания оценивает риски.

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В реальной жизни прогноз строится на основе информации о том, является ли кто-то курильщиком, какой образ жизни ведет, занимается ли спортом, есть ли семья или высокооплачиваемая работа. Но в мире "Игры престолов" учитывается иная информация, которая наиболее важна для определения вероятности смерти героя: к какому дому принадлежит тот или иной персонаж, состоит ли он в браке, и кто является его союзником.Истинную концовку знают только сами создатели сериала, актеры и сам Джордж Мартин. Прав ли окажется алгоритм, узнаем в мае, когда состоится выход заключительной серии "Игры престолов".

Смотрите также в сюжете о том, как Сериал "Игра престолов" стал рекордсменом по количеству наград:

Напомним, что ранее музыку из "Игры престолов" сыграли на древних компьютерах. В то же время аналитики предрекают электроскутерам скорую смерть

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Источник: The Verge
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