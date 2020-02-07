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Курс биткоина весной достигнет 90 тысяч долларов: прогнозы экспертов

Аналитики предрекают возрождение рынка криптовалют в 2020 году с курсом в 90 тысяч за 1 BTC

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Стоимость биткоина в 1 миллион долларов эксперты считают вполне реальной
Стоимость биткоина в 1 миллион долларов эксперты считают вполне реальной
Фото: Unsplash

В конце 2019 года аналитики предрекали дальнейшее падение курса биткоина. Но к февралю 2020 года прогнозы экспертов сменились на более оптимистичные – в мае криптовалюты вполне могут установить новый рекорд стоимости, превысив отметку в 20 тысяч долларов, установленную в 2017 году. Что же на самом деле принесет 2020 год для индустрии криптовалют?

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Смотрите также в сюжете о том, почему криптовалюта начала расти:

Arcane Research указывает на то, что в этом месяце в Google увеличились запросы по ключевым словам Bitcoin, Litecoin и Etherium. Это может быть связано с тем, что 20 мая 2020 года произойдет третье сокращение вознаграждения за добычу биткойнов.

Биткойн представляет собой дефляционную монету, размер которой ограничен 21 миллионом единиц, последняя из которых будет добыта в 2140 году. Это означает, что в 2020 году скорость, с которой будут генерироваться новые биткойны, снизится на 50% по сравнению с тем, что было за последние несколько лет.

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Каждое снижение генерации биткоинов вдвое сильно влияло на ее стоимость. Текущее вознаграждение за блок составляет 12,5 биткоинов (BTC) и происходит каждые 10 минут, но в мае оно снизится до 6,25 BTC. Сейчас стоимость 1 BTC колеблется в районе 9,8 тысяч долларов.

Если история повторится, это может сделать биткоин еще дороже. Причем пик курса в 20 тысяч долларов, достигнутый в 2017 году, может быть пробит и подобраться к отметке в 90 тысяч долларов, если верить некоторым немецким банкирам. Сейчас это кажется невозможным. Но владельцы криптовалют в 2010 году тоже не верили в его успех, когда покупали их сотнями за бесценок.

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Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл считает, что биткойн все равно будет недооценен, даже если он достигнет 100 тысяч долларов. По мнению эксперта, падение "добычи" криптовалюты вдвое может увеличить ее стоимость на несколько порядков буквально за одну ночь из-за небывалого спроса. Джесси Пауэлл считает стоимость биткоина в 1 миллион долларов вполне реальной.

С другой стороны, даже самый пессимистичный аналитик уверен, что курс биткоина не упадет ниже 5 тысяч долларов в обозримом будущем.

Напомним, что ранее Биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Также ранее у киевлянина украли биткоинов на 258 тысяч долларов.

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Источник: TechSpot
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