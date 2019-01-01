Легендарный смартфон Nokia возродят заново

Возрожденный Nokia N9 будет работать на новой мобильной операционной системе вместо MeeGo

Nokia N9 может появиться в продаже в 2019 году. Фото: imagenesmi.com

Владелец бренда Nokia финская компания HMD Global планирует возродить еще один из легендарных смартфонов. На международной выставке CES 2019 компания заявила, что модель Nokia N9 снова вернется на полки магазинов, но уже с другой операционной системой.

Nokia N9 в центре, между моделями JioPhone и Nokia 8110 4G. Фото: Ferra.ru

Возрожденный Nokia N9 будет работать на мобильной операционной системе KaiOS, которая обладает поддержкой сервисов Google и сетей 4G. Напомним, Nokia N9 стал первым смартфоном на операционной системе MeeGo. Он был выпущен в 2011 году. На выставке легенда смартфоностроения позировала вместе с бюджетными JioPhone и Nokia 8110 4G, которые также работают на KaiOS.

HMD Global всерьез занялась возвращением культовых моделей в продажу. Не так давно были возрождены такие популярные телефоны, как Nokia 8110 и 3310, которые пользуются большим спросом у любителей классических кнопочных моделей.

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Напомним, что ранее Nokia выпустила предельно дешевый телефон стоимостью всего 20 долларов. Также ранее Nokia представила ответ Xiaomi в виде мощного и недорого смартфона X6.