Leica Camera создала жутко дорогую фотокамеру в стиле ретро

Leica M10-P Edition Safari выйдет лимитированной серией в количестве 1500 экземпляров

Leica M10-P Edition Safari идентична обычной версии M10-P Фото: flickr.com

Компания Leica Camera, известная своими оригинальными фотокамерами, анонсировала специальную версию фотоаппарата M10-P Edition Safari в оливковом цвете и в ретро-стиле.

Leica M10-P Edition Safari Фото: Watches by SJX

Ретро подход к дизайну у Leica неспроста, ведь в 1960 году первые модели этой фирмы обладали именно такой классической расцветкой и были созданы специально военных. В то время они заработали репутацию, как безотказные и надежные фотокамеры для съемок в экстремальных условиях.

Leica M10-P Edition Safari Фото: B&H

Leica M10-P Edition Safari идентична обычной версии M10-P. Камера обладает 24-мегапиксельным КМОП-сенсором (35,8 × 23,9 мм), процессором Leica Maestro II, 3-дюймовым дисплеем c сенсорным управлением и Wi-Fi модулем. А для подражания классике, производитель убрал поддержку функции видеозаписи – можно только фотографировать.

Фотоаппарат Leica M10-P Edition Safari выйдет лимитированной серией в количестве 1500 экземпляров. Цена составляет 8450 долларов США. Продажи начнутся с 15 февраля.

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