Леса Амазонки будут вскоре стерты с лица Земли

Ученые смоделировали три возможных сценария климатических изменений, чтобы узнать, какая судьба ожидает Амазонию

Исследование, проведенное университетом Джеймса Кука и Всемирным фондом охраны природы, называет самой большой угрозой для уникальной экосистемы "изменения климата, вызванные человеком".

Ученые смоделировали три возможных сценария климатических изменений, чтобы узнать, какая судьба ожидает Амазонию.

По их расчетам, если глобальные температуры повысятся на 4, 5°С, будет утрачено более 2/3 разновидностей во всех группах. Но даже если планету ожидает минимальное потепление на 2°С, это приведет к исчезновению 4 из 10 видов растений. Всего в бассейне Амазонки растет около 80 тысяч разновидностей.

Исследователи учли, что обитатели амазонской сельвы, вероятно, не будут ждать милостей от человека, а предпочтут спасать себя сами и вынуждены будут мигрировать. Без учета "рассеивания видов" минимальное потепление уничтожит не 20%, а 25% фауны.

Ученые утверждают, что даже при выполнении условий Парижского соглашения о климате, исчезнут 6 из 10 видов растений.

Дождевые леса в бассейне реки Амазонки расположены на территории 9 государств, в том числе Бразилии, Колумбии, Перу, Венесуэлы, Эквадора и Боливии. Сельва Южной Америки отличается большим биоразнообразием, чем джунгли Африки и Азии. На сегодняшний день из-за вырубки лесов потеряно более 400 кв. км.

По данным организации Funai, в сельве Амазонки скрывается 77 затерянных племен, численность их также постоянно сокращается из-за хозяйственной деятельности, а также злого умысла золотоискателей и наркоторговцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу разрешат строить дороги в нетронутых джунглях Амазонки,

Также сообщалось, что мужчина за 38 лет вырастил целый лес для слонов, носорогов и тигров

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