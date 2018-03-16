Леса Амазонки будут вскоре стерты с лица Земли

Сегодня, 18:02

Ученые смоделировали три возможных сценария климатических изменений, чтобы узнать, какая судьба ожидает Амазонию

 

Леса под угрозой. Фото: pixabay
Леса под угрозой. Фото: pixabay

Исследование, проведенное университетом Джеймса Кука и Всемирным фондом охраны природы, называет самой большой угрозой для уникальной экосистемы "изменения климата, вызванные человеком".

Ученые смоделировали три возможных сценария климатических изменений, чтобы узнать, какая судьба ожидает Амазонию.

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По их расчетам, если глобальные температуры повысятся на 4, 5°С, будет утрачено более 2/3 разновидностей во всех группах. Но даже если планету ожидает минимальное потепление на 2°С, это приведет к исчезновению 4 из 10 видов растений. Всего в бассейне Амазонки растет около 80 тысяч разновидностей.

Исследователи учли, что обитатели амазонской сельвы, вероятно, не будут ждать милостей от человека, а предпочтут спасать себя сами и вынуждены будут мигрировать. Без учета "рассеивания видов" минимальное потепление уничтожит не 20%, а 25% фауны.
Ученые утверждают, что даже при выполнении условий Парижского соглашения о климате, исчезнут 6 из 10 видов растений.

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Дождевые леса в бассейне реки Амазонки расположены на территории 9 государств, в том числе Бразилии, Колумбии, Перу, Венесуэлы, Эквадора и Боливии. Сельва Южной Америки отличается большим биоразнообразием, чем джунгли Африки и Азии. На сегодняшний день из-за вырубки лесов потеряно более 400 кв. км.

По данным организации Funai, в сельве Амазонки скрывается 77 затерянных племен, численность их также постоянно сокращается из-за хозяйственной деятельности, а также злого умысла золотоискателей и наркоторговцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу разрешат строить дороги в нетронутых джунглях Амазонки,

Также сообщалось, что мужчина за 38 лет вырастил целый лес для слонов, носорогов и тигров

О том, что Украину охватывают пожары, смотрите на видео ниже:
лес, амазонка

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