Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Резкий спрос на подобные модели появится, когда водители поймут, насколько это удобно

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor Group планирует выпустить линейку летающих автомобилей уже к 2028 году. Пяти-шестиместные машины будут использовать для перемещений в больших городах, а более крупные модели – для междугородних перелетов. Об 'этом сообщает Bloomberg.

Руководитель подразделения городского воздушного транспорта Шин Чжэвон считает, что резкий спрос на летающие автомобили появится, когда водители поймут, насколько это удобно.

Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей Фото: Getty Images

"Люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько комфортно передвигаться с помощью летательных аппаратов, – добавляет 61-летний Шин. – Именно тогда мы увидим резкий рост спроса".

По словам чиновника, к 2028 году необходимо создать подходящую инфраструктуру. Кроме этого, важно определиться с типом лицензии для пилота, разработать методы устранения или минимизации несчастных случаев, а также составить правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.

Однако эксперты утверждают, что некоторые летающие автомобили могут появиться уже в 2023 году.

Смотрите видео: в Женеве показали первый серийный летающий автомобиль

Напомним, ранее сооснователь Google представил "летающий автомобиль". К тому же, первый в мире летающий автомобиль уже можно купить.

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