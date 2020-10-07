Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Сегодня, 09:05

Резкий спрос на подобные модели появится, когда водители поймут, насколько это удобно

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor Group планирует выпустить линейку летающих автомобилей уже к 2028 году. Пяти-шестиместные машины будут использовать для перемещений в больших городах, а более крупные модели – для междугородних перелетов. Об 'этом сообщает Bloomberg.

Руководитель подразделения городского воздушного транспорта Шин Чжэвон считает, что резкий спрос на летающие автомобили появится, когда водители поймут, насколько это удобно.

Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей
Hyundai планирует выпустить линейку летающих автомобилей
Фото: Getty Images

"Люди, которые постоянно находятся в пробке на дороге, поймут, насколько комфортно передвигаться с помощью летательных аппаратов, – добавляет 61-летний Шин. – Именно тогда мы увидим резкий рост спроса".

Читайте также:
В Женеве показали первый серийный летающий автомобиль: фото

По словам чиновника, к 2028 году необходимо создать подходящую инфраструктуру. Кроме этого, важно определиться с типом лицензии для пилота, разработать методы устранения или минимизации несчастных случаев, а также составить правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.

Однако эксперты утверждают, что некоторые летающие автомобили могут появиться уже в 2023 году.

Смотрите видео: в Женеве показали первый серийный летающий автомобиль

Напомним, ранее сооснователь Google представил "летающий автомобиль". К тому же, первый в мире летающий автомобиль уже можно купить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украинцы стали активнее покупать новые авто: ТОП-10 популярных марок Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем У Tesla Model X буквально сносит крышу на ходу
видео авто изобретение Hyundai передвижение
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале

Популярные статьи

Вчера, 17:25Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Вчера, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Вчера, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

5 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

5 октябряШоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

5 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Красотка дня – Майа Джама: покорительница мужских сердец
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Тина Кароль полностью обнажилась на камеру
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин
Почему к вам не приходят деньги: 5 главных причин

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять