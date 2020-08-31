Летающий автомобиль Toyota успешно поднялся в воздух: видео

SkyDrive SD-03 с восемью пропеллерами способен подниматься вертикально в воздух и является жизнеспособной альтернативой традиционному автомобилю

Подразделение SkyDrive компании Toyota успешно завершило свой первый испытательный полет летающего автомобиля собственного производства. Короткий полет прототипа под названием SD-03 проходил на специальном полигоне автогиганта. Успешное завершение подъема в воздух с последующей мягкой посадкой доказало, что летающие автомобили вполне жизнеспособны и вскоре смогут отправиться в серийное производство.

Как сообщает Esquireme, SkyDrive SD-03 — это самый маленький в мире электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой, в котором может поместиться один человек. Идея состоит в том, чтобы открыть каждому новый способ передвижения – путешествие на автомобиле по воздуху, а не по земле, с таким же простым управлением, как на машине.

У SD-03 есть восемь роторов, которые помогают ему летать. Также летающий автомобиль оснащен режимом безотказной работы, который удерживает его в воздухе даже в случае отказа нескольких двигателей.

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Toyota заявила, что к 2023 году построит двухместный коммерческий летательный аппарат для серийного производства. Это согласуется с планами Токио по запуску летающих такси в городе в течение следующих пяти лет. Общая идея заключается в том, что летающие машины с короткими перелетами смогут ускорить передвижение в мегаполисах и снизить загруженность дорог.

Toyota SkyDrive перед взлетом Фото: Esquireme

Напомним, что ранее китайская копия Tesla превзошла оригинал. В то же время южнокорейская компания Hyundai обещает пересадить мир на летающие автомобили через 20 лет.

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