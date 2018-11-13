Лучше iPhone: в Ките готовят самый статусный смартфон

Новинка будет одним из первых 5G-смартфонов в мире

Новинка появится в продаже в начале 2019 года. Фото: Firstpost

Компания OnePlus, смартфоны которой называют "iPhone среди Android" за самые качественные и дорогие модели, готовится выпустить еще более статусную линейку. Новые смартфоны получат новое название и не будут носить имя OnePlus, чтобы подчеркнуть свою дороговизну.

Первый аппарат нового модельного ряда будет одним из первых 5G-смартфонов в мире и первым устройством в ассортименте OnePlus с поддержкой этой технологии, сообщает CNET. По слухам, новинка появится раньше OnePlus 7, которая тоже запланирована на 2019 год с 5G модемом, но не будет первым, кто его получит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi 2018 года

Разработка такого смартфона потребует от китайского производителя огромных затрат не только на создание мощного и элитного смартфона, но и на адаптацию внутренних компонентов смартфона к высокой теплоотдаче 5G-оборудования и его высокое энергопотребление. А это значит, что OnePlus может не экономить на аппаратных компонентах, чтобы затем выставить высокий ценник за смартфон, чтобы не только отбить затраты, но и получить прибыль.

О технических особенностях пока ничего не известно, но есть вероятность, что будущий смартфон от OnePlus будет работать на новом чипсете Snapdragon 8150, который пока по предварительным результатам не в состоянии догнать процессор от Apple. Также китайскому производителю придется придумать оригинальный дизайн, чтобы потребители увидели в новинке нечто совершенно новое, нежели очередную "копию iPhone".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-10 мощных смартфонов октября

Напомним, что OnePlus 6T получил невозможную для Apple функцию. Ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 смартфонов по выгодной цене. Также мы выбирали ТОП-5 худших Android смартфонов за всю историю, которые стали техническими разочарованиями.