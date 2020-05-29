Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие игры десятилетия стали бесплатными: как скачать

Сегодня, 08:36

Обе игры получили позитивные отзывы у критиков и теперь стали бесплатными для всех пользователей Epic Games Store

Цифровой магазин Epic Games Store порадовал игроков очередной бесплатной раздачей. С 28 мая по 4 июня любой пользователь сервиса может добавить себе в библиотеку одни из лучших игр последнего десятилетия – сборник Borderlands: The Handsome Collection, в который вошли Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

До этого в Epic Games Store раздавали Sid Meier's Civilization VI и Grand Theft Auto V. Последняя игра вызвала настолько сильный интерес со стороны игроков, что серверы Epic Games не выдержали наплыва желающих получить игру и были недоступны несколько часов.

Смотрите также в сюжете о том, какие настольные игры были популярны в 90-е:

Шутер Borderlands 2 – это продолжение Borderlands – вышел в 2012 году. Релиз Borderlands: The Pre-Sequel состоялся в 2014 году. Действие игры происходит между событиями Borderlands и Borderlands 2. Обе игры получили позитивные отзывы у критиков за огромный открытый мир, харизматичные персонажи, приятную графику, низкие системные требования, огромное количество черного юмора и просто невообразимое количество оружия.

Раздача Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store
Раздача Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store
Фото: GameSpot

Напомним, что ранее мы составляли ТОП-7 лучших бесплатных игр 2019 года от Fortnite до World of Tanks. В то же время владельцам PlayStation 4 также раздавали игры бесплатно, чтобы они оставались дома на время карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Ошибка в популярной игре Minecraft ломает компьютеры Компендиум для Dota 2: состоялся важный релиз от Valve Битва игровых приставок - 2020: Microsoft наносит решающий удар Apple iPad сделал невозможное: удивлены даже эксперты
компьютер игры видеоигры GTA Steam
Источник: GameSpot
Реклама

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Что произойдет с телом, если начать делать планку каждый день?
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди
Седокова засветила аппетитную фигуру в черном боди

Популярные статьи

Вчера, 17:07Travel

Куда поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха

Вчера, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Вчера, 08:08Техно

Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене

Вчера, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

27 маяFun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

27 маяАфиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

27 маяFun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

27 маяШоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

27 маяFun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

26 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

26 маяFood

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

Новости партнеров

Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве
Васильев из
Васильев из "Сватов" изменился до неузнаваемости
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?