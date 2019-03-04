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Лучший игрок в Тетрис получил работу мечты

Стример под псевдонимом Wumbotize зарабатывает тем, что обыгрывает других игроков в Tetris 99

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:05
Работа мечты: сидеть, играть сутками напролет и получать за это немалые деньги
Работа мечты: сидеть, играть сутками напролет и получать за это немалые деньги
Фото: TechSpot

Один из лучших игроков в знаменитую игру "Тетрис" стример под псевдонимом Wumbotize получил забавное предложение от разработчиков Tetris 99 и самой Nintendo. Компаниям понравилось то, насколько профессионально стример обыгрывает других игроков – отныне он будет делать то же самое в Tetris 99, причем за деньги.

Лига Spacestation Gaming заметила уровень профессионализма игрока, оценила его потенциал и заключила с Wumbotize контракт. После этого лига включила Tetris 99 в перечень киберспортивных игр, наряду с Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и StarCrat.

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Tetris 99 был выпущен 13 февраля для портативной игровой приставки Nintendo Switch. Обновленная классика получила элементы из модного сейчас жанра "королевской битвы" (battle royale), популяризированного многопользовательскими играми PUBG или Fortnite.

via GIPHY

Одновременно в "Тетрисе" находится 99 игроков, которые могут атаковать друг друга, заваливая тщательно собранные ряды кирпичиков кучей лишних деталек, что повышает уровень вовлеченности и придает дух соревнования в реальном времени. Ну чем не работа мечты: сидеть, играть сутками напролет и получать за это немалые деньги?

Как обогатиться играя в компьютерные игры:

Напомним, что ранее преступник грабил банки пистолетом из игры Duck Hunt от игровой приставки Nintendo. Также ученые рекомендуют играть в "Тетрис", чтобы снять стресс и успокоить нервы.

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Источник: ferra.ru
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