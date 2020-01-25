Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

Рейтинг лучших автомобилей для тех, кто хочет сэкономить при покупке и последующей эксплуатации

Рейтинг надежных автомобилей Фото: Unsplash

Ушедшее десятилетие показало, что автомобилестроение вышло на небывало высокий уровень качества, так что даже среди самых ненадежных автомобилей процент брака оказался крайне низким. Тем не менее выбирать есть из чего, ведь даже среди лучших можно выделить семь самых надежных автомобилей на начало 2020 года. Если вы являетесь владельцем одного из нижеприведенных автомобилей, считайте, что вам несказанно повезло, а остальным рекомендуется присмотреться к нашему рейтингу, если намерены приобрести себе железного коня в ближайшее время.

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Toyota Prius – самый надежный в мире

Toyota Prius Фото: Pinterest

Несмотря на сложную трансмиссию, Toyota Prius является самым надежным автомобилем, который вообще существует на 2020 год. Этот автомобиль привлекателен в первую очередь за свои неоспоримые достоинства: доступную стартовую цену, высокую экономичность потребления топлива и впечатляющую надежность в своем классе. Правда, внешний вид Prius понравится далеко не всем. В то же время интерьер предлагает удобный салон со всеми современными техническими функциями, которые можно найти в современном автомобиле.

На одной батарее Prius способен проехать до 40 километров, а гибридная установка позволяет экономить топливо, потребляя всего 4,28 литров на 100 км. Владельцам стоит помнить, что гибридная трансмиссия со временем потребует высоких затрат, поскольку электродвигатель и батарея — это компоненты, которые необходимо будет заменить через несколько лет. Но эффективность этой установки оправдывает Prius, как отличную покупку для тех, кто ищет надежный, экономный, удобный и практичный автомобиль.

Hyundai Elantra – самый надежный седан

Hyundai Elantra Фото: Pinterest

Конкурент Honda Civic и Toyota Corolla в лице Hyundai Elantra всегда подкупал покупателей не столько экстерьером или выдающимися характеристиками, сколько своей ценой. Hyundai Elantra – является не только самым надежным седаном, но и самым дешевым для приобретения и обслуживании на протяжении всего срока службы.

Несмотря на более "бюджетный" класс, Hyundai Elantra предлагает приличный набор технических функций: 8,0-дюймовый сенсорный экран, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка телефона, хотя вам придется в базовой модели такие "плюшки" недоступны.

Большинство моделей Elantra обладают 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем, который передает 147 л.с. на передние колеса. Но Hyundai также предлагает модели Eco и Sport, которые предлагают немного большую эффективность и производительность соответственно. Eco получил уменьшенный 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 128 л.с. с расходом 6,7 литров на 100 километров. Модель Sport обладает 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 201 л.с., но с повышенным потреблением топлива.

Lexus GS – самое надежное авто класса люкс

Lexus GS Фото: Autobild

Спорный дизайн Lexus GS вовсе не означает, что у владельцев этого роскошного автомобиля будут проблемы при его эксплуатации. Lexus GS продолжает держать планку качества надежности в своем классе, как и предыдущие поколения. В то время, когда конкуренты страдают от хронических проблем в электронике или механических сбоев, GS предлагает лучший в своем классе комфорт и душевное спокойствие, которое предлагает продукт Toyota.

Базовый Lexus GS обладает приличным 5,0-литровым V8 двигателем, который выдает 467 л.с. Конечно, он не способен победить в соревновании на скорость или выносливость BMW 5-й серии или Mercedes-Benz E-Class. Однако, в то время, когда немецкие конкуренты будут менять вышедшие из строя запчасти, выкидывая космические суммы на их замену, владелец Lexus GS может вовсе забыть дорогу до СТО и ездить в свое удовольствие.

Lexus NX – самый надежный кроссовер

Lexus NX Фото: Digital Trends

RX, GX и LX занимают первые три места в иерархии кроссоверов Lexus, но их цены выходят за массовый рынок доступности. С представлением "паркетника" NX Lexus предложил ту же смесь утонченности, стиля и технологий в более доступном пакете. Базовый двигатель представляет собой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 235 л.с. Передний привод и шестиступенчатая автоматическая коробка передач входят в стандартную комплектацию, а полный привод предлагается за дополнительную плату.

В качестве альтернативы покупатели могут выбрать гибридную бензиново-электрическую трансмиссию, построенную на 2,5-литровом четырехцилиндровом двигателе. Все эти компоненты используются в других моделях, поэтому они проверены и проверены временем. Несмотря на более доступный класс, владелец получит удовольствие как от экстерьера, так и от интерьера, выполненного из первоклассных материалов и разработанных с учетом комфорта.

Toyota 4Runner – самый надежный "настоящий" внедорожник

Toyota 4Runner Фото: AutoNews

4Runner всегда был иконой надежности среди внедорожников в купе с невероятной универсальностью. Его стиль не сильно изменился за последние три десятилетия: сохраняется мужественный, квадратный дизайн, но утонченность молдингов кузова, отделки салона и облицовок делает 4Runner уместным в любой обстановке.

Мощность исходит исключительно от одного проверенного временем 4,0-литрового V6, который развивает мощность 270 л.с. и выдает 376 ньютон-метров крутящего момента, дополненный пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Задний привод является стандартным на моделях базового уровня, но доступен полный привод с современным оборудованием для полноценного бездорожья.

Honda Civic Si – самый надежный спортивный автомобиль

Honda Civic Si Фото: Motor1

Civic Si это выбор для тех, кто хочет получить недорогой автомобиль как для агрессивной езды, так и для ежедневного использования с той же надежностью, что и стандартный Civic. Civic Si отличается от других моделей Civic более спортивным внешним видом, 18-дюймовыми колесами, задним спойлером и многоугольным выхлопом. Si был перепроектирован для 2017 модельного года, перейдя на новую платформу Civic 10-го поколения, и получил незначительные обновления внутри и снаружи в модельном ряде 2020 года.

Под капотом находится 1,5-литровый агрегат с турбонаддувом мощностью 205 л.с., который передает крутящий момент на передние колеса с помощью шестиступенчатой ​​механической коробки передач и дифференциала повышенного трения. Внутри Si текущего поколения удивительно просторны и предлагают целый ряд современных функций.

Chevrolet Bolt – самый надежный электромобиль

Chevrolet Bolt Фото: Motor1

Популярность электромобилей неуклонно растет. С каждым днем появляется все больше желающих пересесть на экологически чистые электрокары с "грязных" ДВС, а производители убеждают потенциальных владельцев в том, что они при этом еще невероятно экономичны и надежны.

Chevrolet использовал гораздо более сдержанный подход к разработке и маркетингу Bolt. Автопроизводитель без лишнего пафоса создал недорогой и практичный электромобиль, который без проблем доставит вас "от пункта "А" в пункт "Б". Toyota, которая заняла большую часть рейтинга, может сделать то же самое, однако Bolt способен выполнить эту работу без единой капли бензина.

Производство Bolt началось в конце 2016 года, но эксперты рекомендуют избегать ранних моделей, потому что они страдают "детскими болезнями". Поэтому лучше взять свежий электромобиль 2020 года – владельцам будет доступна свежая и более емкая батарея с увеличенным пробегом до 416 километров.

Напомним, что ранее в Китае разработали дешевую альтернативу Tesla. А недавно владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации.

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