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Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Первое полутеневое лунное затмение 2020 году продлится чуть более 4 часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15

В пятницу, 10 января, на небе появится полная "Волчья Луна" или Волчьим полнолунием, совпадающая с полутеневым лунным затмением – первым в 2020 году. Жители Украины смогут наблюдать это космическое явление воочию, а жители других стран смогут наблюдать лунное затмение онлайн.

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Смотрите также в сюжете о том, как украинцы будут наблюдать лунное затмение:

Полутеневое лунное затмение продлится чуть более 4 часов. Согласно EarthSky, оно будет самым глубоким и, следовательно, наиболее заметным из четырех полутеневых лунных затмений, запланированных на этот год.

Виды лунных затмений
Виды лунных затмений
Фото: Сегодня

Максимальная фаза лунного затмения 10 января 2020 года наступит в 21 час 10 минут по Киеву и продлится 2 минуты. Начало лунного затмения: 10 января 2020 года в 19 часов 07 минут по Киеву, конец затмения: 10 января 23 часа 12 минут.

Полутеневое лунное затмение случается, когда из-за наклона орбиты Земли в 5 градусов относительно плоскости эклиптики Луна лишь частично перекрывается тенью нашей планеты, попадает в так называемую полутень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда наш спутник темнеет и этот эффект называется "кровавая Луна".

Из-за наклона орбиты Земли, в первом случае будет полутеневое лунное затмение
Из-за наклона орбиты Земли, в первом случае будет полутеневое лунное затмение
Фото: NASA

Стоит отметить, что январское полнолуние также имеет свое народное прозвище, наиболее распространенное из которых "Волчья Луна". В других частях мира январское полнолуние также называют Ледяной Луной, Луной после Йоля, Шакамбхари Пурнима и Пауш Пурнима. Также полнолуние отмечает начало лунного календаря, где месяцы основаны на лунном цикле. В этом году Лунный Новый год отметит китайский год крысы.

Жители Азии, Европы и северо-восточной Африки смогут полностью наблюдать в пятницу лунное затмение. Южная Америка и большая часть Северной Америки не смогут наблюдать за космическим событием. Несколько YouTube каналов будут транслировать лунное затмение онлайн с 19:00 по Киевскому времени. Если вдруг погодные условия закроют небо тучами, в Украине тоже смогут насладиться этим событием через интернет трансляцию.

Напомним, что ранее на Луне впервые увидели падение метеорита. Также мы рассказывали, что обязательно нужно сделать в Первом затмении в 2020 году.

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Источник: Newsweek
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