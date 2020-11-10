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MacBook Air, MacBook Pro и не только: что показали на последней в этом году презентации Apple

Сегодня, 21:02

Узнайте, какие новинки представила компания Apple на этот раз

Сегодня, 10 ноября, американская корпорация Apple провела свою последнюю в этом году онлайн-презентацию, на которой представила новые MacBook MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini, а также новую процессор M1 и операционную систему MacOS Big Sur. Презентация получила название One More Thing ("Еще кое-что").

Еще задолго до события стало известно, что сегодня презентуют MacBook, впервые созданный на базе SoC Apple Silicon. Говорят, что использование собственных процессоров Apple на базе ARM должно обеспечить лучшую производительность ноутбука по сравнению с уже существующими гаджетами на базе Intel.

В нашем небольшом обзоре предлагаем узнать, что компания Apple представила на этот раз.

M1 – новый процессор Apple

Итак, как и ожидалось, Apple представили совершенно новый ARM-процессор для Mac – M1! По словам разработчиков, он является 5-нанометровым SoC (система-на-чипе), которая объединяет сразу несколько компонентов материнской платы.

М1 – 8-ядерный: четыре ядра высокой нагрузки и еще четыре – экономии энергии.

Скриншот: Apple

Сообщается, что обеспечивает больше производительности, а также требует в четыре раза меньше энергии, чем обычный x86-64 процессор.

MacOS Big Sur

Сразу же после нового процессора, Apple презентовали новую операционную систему MacOS Big Sur, которая поддерживает все встроенные приложения macOS, а также дополнительные – включая Final Cut Pro X. Big Sur для процессора M1 будет запускать приложения для iPadOS и iOS – прямо из App Store. Проще говоря, отныне на Mac, iPad и iPhone будут одинаковые приложения.

Скриншот: Apple

MacBook Air с процессором M1

Новый MacBook Air внешне мало отличается от его предшественников, однако его характеристики не могут не радовать: новый MAcBook Air на процессоре M1 – до 3,5 раз быстрее предыдущего поколения на Intel, его графика – в пять раз быстрее. Разработчики уверяют, что этот новый гаджет – быстрее 98% Windows-ноутбуков, которые были проданы за последний год.

Скриншот: Apple

Цена MacBook Air на процессоре M1 – от 999$.

Mac Mini на процессоре M1

Новый Mac Mini с процессором M1 – в три раза быстрее предыдущей модели на процессоре Intel. А его графика – в целых шесть раз быстрее, по словам разработчиков.

Скриншот: Apple

А вот и все характеристики Mac Mini на одном изображении.

Скриншот: Apple

Цена Mac Mini на процессоре М1 – 699$.

13-дюймовый MacBook Pro

И, конечно же, куда же без новенького MacBook Pro?

Скриншот: Apple

Говорят, что он работает до 2,8 раз быстрее своего предшественника. В новом гаджете также установлен кулер, в отличие от MacBook Mini – там его нет, поэтому этот гаджет будет бесшумным!

Еще одна радость для всех, кто любит путешествовать – новый MacBook Pro работает до 20 часов на одном заряде аккумулятора! И это, на минуточку, дольше работы какого-либо Mac в истории Apple!

Скриншот: Apple

И на этом пока что все! На иллюстрации ниже – все преимущества новых Mac!

Скриншот: Apple

Напомним, октябрьская презентация оказалась почти целиком посвящена iPhone: компания показала четыре новых модели с поддержкой 5G и OLED-экранами – 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max.

В сентября Apple представила Apple Watch Series 6, SE, обновление iPad и iPad Air, а также новый сервис Apple Fitness+ и подписку Apple One.

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