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MacOS Catalina вышла: как скачать и установить

Apple только что выпустила macOS 10.15 Catalina, мы расскажем, как обновить свой MacBook или iMac до новой версии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:54
MacOS 10.15 Catalina доступна для обновления, начиная с сегодняшнего дня
MacOS 10.15 Catalina доступна для обновления, начиная с сегодняшнего дня
Фото: 9to5Mac

На летней презентации Apple анонсировала следующую версию macOS 10.15 Catalina для компьютеров MacBook и iMac. Теперь спустя 4 месяца и восьми бета-версий, новая операционная система получила статус полноценной релизной и готова к установке. Apple почему-то не решила датировать выход новой версии операционной системы, назвав лишь расплывчатые сроки, а по слухам это должно было состояться на прошлой неделе. Ниже мы расскажем, как установить macOS Catalina на свой Apple компьютер.

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В Catalina больше не будет традиционного приложения iTunes, вместо него вышли три различные программы: Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Функция Sidecar позволит превратить iPad в дополнительный дисплей для Mac с поддержкой Apple Pencil. Также вместе с macOS Catalina пользователи Mac теперь могут попробовать платный игровой сервис Apple Arcade, который в прошлом месяце стал доступен для владельцев iPhone и iPad.

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Как обновить MacBook и iMac до macOS 10.15 Catalina

Прежде чем начать, убедитесь, что ваш MacBook или iMac все еще актуален для обновления. Требования к оборудованию у Catalina остаются такими же, как и для macOS 10.14 Mojave, текущей версии операционной системы, поэтому, если вы можете запустить Mojave, вы можете запустить Catalina. Вот Mac, которые отвечают требованиям:

  • MacBook 2015 и более поздние
  • MacBook Air 2012 или более поздняя версия
  • MacBook Pro 2012 или более поздняя версия
  • Mac Mini 2012 или более поздняя версия
  • iMac 2012 или более поздняя версия
  • iMac Pro 2017 или более поздняя версия
  • Mac Pro 2013 или более поздняя версия

Чтобы проверить, какой у вас Mac, в меню Apple выберите "Об этом Mac". Вкладка "Обзор" показывает, какой у вас Mac.

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Также перед обновлением крайне желательно сделать резервную копию на случай, если что-то пойдет на не так во время установки или после нее. Вы можете использовать встроенную в Mac утилиту резервного копирования Time Machine или загрузить приложение для резервного копирования Mac, вроде Carbon Copy Cloner. Убедитесь также, что на встроенном накопителе достаточно свободного места. Несмотря на то, что обновление занимает чуть больше 8 ГБ, Apple уверяет, что у вас должно быть около 20 ГБ свободного места для установки Catalina.

Как установить обновление macOS 10.15 Catalina
Как установить обновление macOS 10.15 Catalina
Фото: Сегодня

После того, как подготовка закончена, можно загрузить и установить macOS Catalina.

  1. Перейдите в меню Apple выберите "Об этом Mac" и нажмите "Обновление", операционная система покажет, что macOS Catalina готова к обновлению. Если обновления нет, но ваш компьютер подходит, возможно, Apple делает пошаговое обновление, поэтому подождите, пока оно не появится со дня на день.
  2. Нажмите кнопку "Обновить" или "Получить", чтобы загрузить обновление.
  3. Следуйте инструкциям, чтобы завершить установку.

Напомним, что ранее Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности. Также недавно вышедшая версия iOS 13 кишит ошибками – пользователи в гневе.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: CNET
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