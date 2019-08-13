Спецпроект

Make It Smart: украинские студенты ищут лучшие технологии для Украины

Лучший старт для студентов, желающих поразить страну проектами в сфере Smart City, – это конкурс Make It Smart, который проводит энергохолдинг ДТЭК в партнерстве с ведущими украинскими вузами

А это финалисты Make It Smart – студенты тех самых вузов, которые стремятся изменить страну. Они активные и продвинутые инноваторы и в путешествиях по европейским big city ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Знакомьтесь - команды финалистов конкурса Make It Smart

Команда Национального университета "Львовская политехника" Команда Национального университета "Днепровская политехника" Национальный университет "Запорожская политехника" 1/3

Берлин, Варшава, Бжег, Вроцлав – в этих городах уже увидели и оценили проекты украинских студентов. А на высокотехнологичных предприятиях ребята заметили новые решения, которые, возможно, появятся и у нас.

За право поехать в Европу боролись более 100 человек из Львова, Днепра, Запорожья. После хакатонов жюри выбрало финалистов с такими проектами:

– Днепровская политехника: EasySort – предложила мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Пользователь фиксирует, как он сортирует отходы, а взамен – получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги;

– Запорожская политехника: ДвижПариж – проект по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей;

– Львовская политехника: Smart Valve – автоматическая система регулирования распределения тепла в жилых домах, которая позволит решить проблему, когда во время отопительного сезона в одних квартирах слишком жарко, в других – холодно.

Советы от европейских экспертов помогут командам доработать проекты.

Что будут советовать украинским инноваторам, мы расскажем с следующих выпусках нашего спецпроекта.

Смотрите, как студенты презентовали свои стартапы:

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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