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Make It Smart: как украинские студенты презентовали свои инновационные проекты в Варшаве

Студенты ведущих украинских вузов отправились в Европу в поисках технологических решений для своих городов

Участники Make It Smart в Варшаве

Варшава. Второй день. 32-й этаж бизнес-центра Warsaw Trade Tower. Здесь украинские студенты, участники проекта Make It Smart презентовали специалистам в области Smart City свои инновационные проекты, которые направлены на улучшение комфорта жизни в их городах. Ранее мы уже познакомили вас с финалистами проекта Make It Smart, которые стремятся изменить нашу страну, а также рассказали о первой встрече команд во Львове перед путешествием по европейским городам.

Отметим, что точкой сбора Warsaw Trade Tower был выбран не случайно, ведь здание является одним из самых высоких небоскребов Польши, где находятся современные офисы успешных мировых компаний. А вид с 32-го этажа просто захватывает дух!

Вид с 32-го этажа Warsaw Trade Tower

"Второй день в Варшаве начался очень динамично. Попав в это удивительное место – Warsaw Trade Tower – мы сразу почувствовали атмосферу вдохновения для плодотворной работы", – делится впечатлениями Елизавета Нор, участница команды Днепровской политехники.

В этом офисе проходила конференция участников и спикеров проекта Make It Smart

"Стильное здание в центре Варшавы помогло нам почувствовать себя акулами бизнеса, но после всех встреч мы поняли, что пока похожи на бизнес-окуней", – вспоминает с улыбкой Мария Филенко, также участница команды Днепровской политехники.

Напомним, команда Днепровской политехники представила проект EasySort – это мотивирующее мобильное приложение для сортировки мусора. Приложение фиксирует, как пользователь сортирует отходы, а взамен – он получает бонусы, которые можно обменять на товары или услуги.

Студенты Запорожской политехники приехали покорять европейские big city c проектом ДвижПариж по использованию пьезоэлементов (кристаллов, которые при сжатии вырабатывают электричество) при благоустройстве социальных зданий и общественных пространств, где собирается много людей.

В свою очередь, представители Львовской политехники презентовали проект Smart Valve – это автоматическая система регулирования распределения тепла в жилых домах, которая позволит решить проблему, когда во время отопительного сезона в одних квартирах слишком жарко, в других – холодно.

Роберт Ласек – специалист по внедрению блокчейн-технологий в банковскую сферу

Оценивали идеи украинских студентов Роберт Ласек – специалист по внедрению блокчейн-технологий в банковскую сферу, Ирина Шулешова – представитель бизнес-инкубатора "Твой стартап", а также Игорь Киркуш – специалист по развитию бизнеса в Польше. Все эксперты в области Smart Сity отметили серьезную подготовку украинских студентов, а также незаурядные идеи проектов. Они также поделились своим бизнес-опытом и дали командам конструктивную оценку их проектов.

"Для многих экспертов наш проект (EasySort - ред.) стал большим удивлением, потому что в странах Европы утилизация и сортировка мусора происходит на законодательном уровне, им была непонятна основная задача пунктов приема мусора в Украине. Однако после плодотворной дискуссии и сотрудничества с экспертами различных отраслей мы смогли решить ряд вопросов по нашему проекту. Главным советом для нашей команды стало не менять идею, но прорабатывать различные ситуации и пути ее усовершенствования", – рассказала Елизавета Нор.

Команда Днепровской политехники

Ее коллега Мария Филенко добавила: "Советы специалистов по наших проектах были довольно объективными, но, как по мне, все они касались больше Польши. Эксперты все мягко намекали на то, что из-за ситуации в Украине проекты студентов "не пропихнуть", а в европейских странах это более реально. В Польше немного легче легализовать и юридически оформить все стартапы, и намного быстрее найдутся спонсоры, в Германии сложнее со стороны закона, но тоже реально".

К примеру, проект участников Запорожской политехники эксперты раскритиковали больше, однако это не остановило ребят усовершенствовать свою идею.

Тимур Фарзаев, студент Запорожской политехники

"По нашему проекту было много замечаний – начиная от проблем, которые закрывает ДвижПариж, и заканчивая алгоритмом работы. Все замечания мы приняли во внимание и исправили", – рассказал Тимур Фарзаев. Студент также добавил, что эта конференция стала переломной для команды Запорожской политехники. "Первые проблемы и конфликты, которые изменили нашу идею", – отметил Тимур.

Участник Львовской политехники Вадим Кшановский рассказал, что специалисты отметили простоту и небольшую стоимость проекта Smart Valve.

Участники Make It Smart в Варшаве

"Все специалисты имели схожие вопросы к нашему проекту, а именно: много вопросов технического характера (как будет работать, не будет ли проблем с монтажом и настройкой). Также основным замечанием была наша бизнес-модель, ведь мы мало обратили внимание на метод заработка средств. Все это необходимо доработать", – отметил участник команды Львовской политехники.



Также Вадим добавил, что все приглашенные эксперты были очень интересными. "У них хорошие собственные видения того, что происходит в бизнесе Украины и мира", – добавил студент.

Советы от экспертов конференции в Варшаве:

если вы действительно хотите воплотить задуманные проекты в жизнь – нельзя останавливаться, нужно постоянно дорабатывать идею, тестировать, проводить анализ, делать опыты;

нужно в первую очередь доказать себе, что этот проект получится и что он 100% принесет прибыль;

пока ты не поверишь в себя и в свои способности, не уберешь страх что-либо пробовать – ничего не получится;

много работать;

нет ничего невозможного, бизнес в 18 лет – это реально!

Финалисты Make It Smart поделились впечатлениями после презентации своих проектов профессионалам в области Smart City. Смотрите!

Как оценят специалисты в области Smart City проекты ребят в Берлине и какие впечатления будут у студентов от столицы Германии, читайте в следующих материалах нашего проекта "Make It Smart: Украинские студенты ищут новые технологии для Украины".

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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