Мало кто знает: 10 самых интересных фактов о YouTube

В честь 15-летия YouTube мы подготовили подборку из ТОП-10 самых удивительных фактов о видеохостинге

YouTube в забавных фактах и удивительных цифрах Фото: Akket

YouTube на текущий момент является самой популярной в мире видеоплатформой и вторым по посещаемости веб-сайтом на планете. Сегодня, 14 февраля, видеохостинг Google отмечает свой 15-летний юбилей со дня основания. Именно в этот день в 2005 году был запущен этот веб-сайт (точнее, был куплен домен), который со временем начал практически на равных конкурировать с телевидением, задал новый тренд, позволивший каждому развить свое творчество, получить долю славы, открыл новый способ заработка и даже поднять профессию видеоблогера в ранг самых привлекательных для молодого поколения. Однако, несмотря на огромную популярность и кажущуюся прозрачность для пользователей, за YouTube скрывается множество удивительных и интересных фактов, о которых мало кто знает.

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Сколько стоит YouTube?

Почем YouTube? Фото: CNET

В октябре 2006 года Google приобрела YouTube за 1,65 миллиарда долларов. На то время это была колоссальная сумма. Но сейчас, с точки зрения стоимости YouTube, это ничтожно мало. В 2018 году инвестиционный банк Morgan Stanley оценил стоимость YouTube в 160 миллиардов долларов.

Первое видео

Мы уже знаем, что домен YouTube.com был куплен в День святого Валентина 2005 года. Однако первое видео было размещено соучредителем Джаведом Каримом чуть более двух месяцев спустя. Самым первым видеороликом был 18-секундная любительская съемка "Я в зоопарке" (Сан-Диего), загруженная 23 апреля 2005 года в 20:27 по местному времени. На момент публикации количество просмотров этого видео перевалило за 82 миллиона.

Первая реклама

YouTube реклама Фото: Business Insider

Первые годы на YouTube вовсе отсутствовала реклама, так как вебхостинг только набирал популярность. Первая реклама появились лишь в августе 2007 году – через 9 месяцев после приобретения Google. Однако тогда она не была такой назойливой и раздражающей, чтобы пользователи вынуждены пользоваться AdBlock или покупать Премиум подписку.

Международный YouTube

YouTube – интернациональный Фото: Pexels

В июне 2007 года YouTube началось развертывание локализованных версий своего сайта. Люди в разных странах начали получать разные рекомендации и функции, а также локализованный домен верхнего уровня (например, .com, .co.uk, .fr и т.д.). Первыми 10 странами, которые получили собственный сайт YouTube, были США, Великобритания, Бразилия, Франция, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша и Испания.

По состоянию на 2020 год существует 98 версий YouTube с переводами. Последние локализации были запущены в январе 2019 года. Это были Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Уругвай.

Тотальная цензура

Цензура на YouTube Фото: Pexels

Миссия YouTube – привлекать пользователей и оказаться в каждом уголке планеты. Но достичь такой цели не всегда была просто. В разное время более 25 стран блокировали доступ к видеохостингу. Среди стран, которые не позволяли людям посещать YouTube, в одно время были Германия, Бразилия и Финляндия. До сих пор 60% самых популярных видео на YouTube невозможно просмотреть в Германии.

YouTube интереснее телевидения

YouTube популярнее ТВ Фото: Pexels

YouTube плавно перенимает аудиторию у телевидения, которое начало слабеть под натиском невообразимого количества разнообразного контента, который не увидишь по ТВ. Самые последние данные показывают, что время, проведенное пользователями на YouTube, демонстрирует двузначный процентный рост ежегодно. В то же время, аудитория телевидения стремительно сокращается

Около 80% жителей Северной Америки в возрасте от 18 до 49 лет смотрят хотя бы одно видео на YouTube. В то же время YouTube охватывает больше аудитории в возрасте от 18 до 49 лет, чем все сети кабельного вещания США.

Миллионы и миллиарды просмотров

Первым видеороликом, побившим количество просмотров в 1 миллион на YouTube, стало видео с футболистом Роналдиньо, снявшемся в вирусном рекламном ролике Nike. Первый миллион был "заработан" в октябре 2005 года.

Самый популярный хит Аврил Лавин Girlfriend был первой песней, получившей 100 миллионов просмотров после выхода в 2008 году.

Первым видео, которое преодолело барьер в 1 миллиард, стал глобальный мегахит 2012 года южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style. Певец стал мегапопулярной суперзвездой шоу-бизнеса на международной арене именно благодаря своему успеху на YouTube.

К 2020 году 17 видеороликов были признаны самыми популярными на YouTube. Текущий лидер – хит Луиса Фонси Despacito из альбома Wiz Khalifa "Увидимся снова" в количестве 6,6 миллиардов просмотров. Самая популярный комментарий к видео: "Каково население планеты Земля? Примерно один Despacito".

Тонны ненависти

Долгое время самым ненавистным видеороликом на YouTube была песня Джастина Бибера Baby. За девять лет его видеоклип получил более 10 миллионов дизалйков. Тем не менее, в декабре 2018 года антирекорд был побит самим YouTube, который снял видео YouTube Rewind 2018 – в первый же месяц после выхода его возненавидели 15 миллионов зрителей.

YouTube, как поисковая система

YouTube является второй по величине поисковой системой в мире после Google. Он обрабатывает больше запросов, чем Bing и Yahoo вместе взятые. В какой-то степени Google одновременно владеет двумя самыми популярными поисковыми системами в мире.

Краткие факты в цифрах

YouTube в цифрах Фото: CNET

Средняя продолжительность видео на YouTube составляет 4 минуты и 20 секунд, а всего на сайте около 7 миллиардов видео.

На просмотр всех видео на YouTube одним человеком уйдет около 30 триллионов минут или 58 тысяч лет.

Более 20% видео не смотрят дальше первых 10 секунд воспроизведения.

Общее количество ежедневных активных пользователей YouTube – 30 миллионов

Каждую минуту на YouTube загружается около 500 часов видео

51% пользователей YouTube говорят, что посещают сайт ежедневно.

YouTube смотрит 95% пользователей интернета.

У самого популярного канала на YouTube – 126 миллионов подписчиков. Это канал T-Series с индийскими фильмами.

Напомним, что ранее был назван худший смартфон для просмотра YouTube. Также YouTube запустил два новых сервиса в Украине.

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