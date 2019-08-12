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Мама на связи: какой смартфон выбрать для ученика начальной школы?

Раньше ваш малыш не отпускал вас даже для того, чтобы доварить суп, а сегодня вы готовитесь к тому, что он впервые пойдет в школу, обзаведется новыми друзьями и будет находиться вне родительского контроля на переменах и продленке!

Как узнать, что с ребенком все в порядке, если взрослые с утра до вечера на работе? Что если малыш почувствует себя плохо или отменят какой-то урок, или ему просто захочется услышать слова поддержки от самых близких людей? Задаваясь этими вопросами, многие мамы и папы решаются на приобретение первого телефона для своего ребенка. Но какой мобильный выбрать для маленького школьника и на что стоит обращать внимание?

Прочный корпус и форм-фактор. Сколько бы вы не говорили ребенку о ценности покупки и хрупкости техники, рассчитывать на то, что активный малыш будет с телефоном всегда осторожен и бережен, не приходится. Поэтому обратите внимание на прочность корпуса, а лучше сразу обзаведитесь чехлом. Гарантия на телефон должна составлять не меньше года. Более предпочтительный телефон для первоклашки – моноблок, слайдер и "раскладушка" могут быстро выйти из строя.

Поддержка интернета на скоростях 4G и GPS модуль. Чтобы не отвлекать школьника звонком, вы можете написать ему сообщение в любом приложении-мессенджере. Пользуясь интернетом и GPS-навигатором, ребенок, в случае необходимости, сможет проложить маршрут до дома, зайти на сайт школы или в Википедию. Во избежание проблем, обязательно установите на телефоне малыша родительский контроль. В частности, запретите посещение нежелательных веб-ресурсов, скачивание платных программ и приложений, ограничьте время, которое ребенок может проводить за играми.

Камера. Дети растут и развиваются, подражая взрослым. Поэтому они не меньше родителей увлечены селфи и репортажной съемкой. Поощряйте ребенка самостоятельно делать снимки природы – пусть малыш передаст через фото красоту осени, "поймает" в кадр листопад, заснимет божью коровку или капельку дождя, застывшую на школьной лавочке. В конце концов, возможно, ваш ученик начнет вести свой блог или YouTube-канал.

Экран. Он должен быть достаточно ярким, чтобы его можно было рассмотреть во время большой перемены в солнечный осенний день. Слова на нем должны читаться с легкостью, особенно это важно для малышей, которые только закончили занятия с азбукой. Важно, чтобы не было видно отдельных пикселей и картинка не выцветала при отклонениях. Кроме того, для дисплея важна прочность, чтобы выдержать случайные удары и нажатия. Важный фактор – отзывчивость экрана. Маленькие и не всегда умелые пальчики должны точно попадать на ссылки и на символы клавиатуры.

Подсветка и яркий фонарик. Пройти домой по плохо освещенной улице или темному подъезду, найти закатившийся под шкаф карандаш – вашему ребенку это под силу при помощи яркого телефона.

Стоимость. Все мы, конечно, помним, что лучшее должно доставаться детям. Но! Ребенок, учащийся в начальных классах, вряд ли сумеет по достоинству оценить дорогущую брендовую модель и разобраться с ее сложным функционалом. Поэтому мы рекомендуем вам остановить выбор на недорогом, но надежном телефоне.

Так какой смартфон купить своему первокласснику? Проконсультировавшись с представительством бренда TECNO Mobile в Украине, подобрали три надежные идеи на разный родительский бюджет.

Модель Spark 3 Pro прекрасно подойдет ученикам младших классов. Телефон обладает дисплеем с минимальными рамками, двойной камерой, связкой 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти + поддержка карт microSD до 128 ГБ (для хранения фотографий и развивающих приложений более чем достаточно!). Помимо этого, у Spark 3 Pro есть Face Unlock и сканер отпечатка пальца, благодаря чему случайные включения телефона будут сведены к минимуму, а пользование телефоном принесет ребенку максимум удовольствия. Цена модели – 2999 грн.

Купить можно в магазинах Vodafone и Rozetka.

Если бюджет совсем ограничен либо вы хотите для начала устроить ребенку телефонный тест-драйв с супербюджетным устройством, приобретите POP 2 Power, стоимость которого составляет всего 1799 грн. Это яркая, интересная модель со сканером отпечатка пальца и емкой батареей (4000 мАч), отлично собранная и надежная. Хороший вариант для успешного мобильного старта и первого знакомства с миром электроники.

Если ваш школьник уже имеет небольшой опыт пользования телефоном, побалуйте его моделью Camon 11 S, в заводскую комплектацию которого входит силиконовый чехол, наушники и защитная пленка на экран. Этот телефон получил 4 шикарные расцветки, трендовый вырез "капля" и 3 ГБ оперативной памяти для быстрого и плавного переключения между задачами. Что очень важно для начинающего юного блогера – тройная AI камера, которая позволяет делать модные нынче снимки с эффектом боке, широкоугольные фото или качественные селфи с различными эффектами и фильтрами. Стоимость телефона – 3 599 грн.





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