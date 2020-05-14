Марк Цукерберг отмечает 36-летие: ТОП-10 интересных фактов о главе Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг отмечает свой день рождения, в его честь мы подготовили интересные факты о его жизни

Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook, сегодня, 14 мая, отмечает свой 36 день рождения. Марк является одним из самых влиятельных лидеров технологического рынка и входит в список богатейших людей мира по рейтингу Forbes. Его творение не просто повлияло мир, а открыло целую эпоху на странице истории человечества. В честь такого знаменательного дня Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 интересных фактов о главе социальной сети Facebook Марке Цукерберге.

Марку Цукербергу 36 лет Фото: Depositphotos

Не только Facebook

Марк Цукерберг в основном знаменит своей соцсетью Facebook. Но мало кто из читателей знает, что в его портфолио есть и другие программы и сервисы. В возрасте 12 лет Марк написал свою первую программу для обмена мгновенными сообщениями под названием ZuckNet. Позже он написал FaceMash и даже музыкальное приложение под названием Synapse Music Player, которое он создал, будучи еще студентом колледжа. Microsoft и AOL даже предложили ему 1 миллион долларов для дальнейшей разработки и хотели нанять его. Цукерберг отклонил предложение и решил поступить в Гарвардский университет, чтобы бросить в нем учебу после второго курса.

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Гастрономические пристрастия

Цукерберг ранее открыто называл себя вегетарианцем. Однако полностью отказываться от мяса он не собирался и обещал, что съест его только в том случае, если сам убьет животное. Однако позже он вернулся к полноценному "мясоедству" и не стесняется употреблять простую еду из фаст-фуда McDonald’s или In-Out-Burger, которые ему очень даже нравятся.

Личная жизнь

Свою будущую жену, Присциллу Чан, Марк встретил в очереди на вечеринку местного братства в институте. Она призналась, что поначалу будущий муж показался ей "страшно занудным". Более того, в списке приоритетов Марка Присцилла находится "на третьем месте". Так кто же имеет честь быть на первом и втором месте? Будучи таким трудоголиком, первое место в сердце интернет-гения занял Facebook, а его вторым приоритетом является венгерская овчарка по кличке Beast ("Зверь").

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Богатство

Первый миллиард Марк заработал самостоятельно в возрасте 23 лет. Знаете ли вы, что он единственный человек в возрасте до 50 лет в списке десяти самых богатых людей в списке Forbes? В 2015 году Марк Цукерберг обладал личным капиталом в 34,8 миллиарда долларов, тем самым заняв 16-е место в списке Forbes. Однако в 2018 году, после скандала с утечкой личных данных пользователей, Марк "обеднел" на 8 миллиардов долларов, а позже еще на 15 миллиардов, когда Facebook не оправдала ожидания инвесторов о росте выручки. Тем не менее на 2019 год его состояние оценивается в 52,5 миллиарда долларов.

Цвет настроения синий

Знаете ли вы причину выбора цветовой темы Facebook? Она синяя потому, что только этот цвет Марк видит лучше всего. Да, все верно, глава социальной сети – дальтоник, и обладает проблемой восприятия красного и зеленого цветов. Следовательно, синий цвет в его глазах не искажается.

Полиглот

Марк Цукерберг заявил, что он свободно говорит на 6 языках. Глава Facebook может читать, писать и говорить на французском, иврите, латыни, древнегреческом, мандаринском и английском языках.

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Мода

Марк Цукерберг известен своим пренебрежением к моде – он выбирает просто удобную и повседневную одежду. Как правило он носит джинсы, футболки, толстовки с капюшоном и все в блеклых цветах. Но однажды в 2008 году он решил носить галстук каждый день в течение одного года. По его словам, галстук был символом того, что Facebook находился на пике подъема и серьезных изменений после финансового кризиса, что позволило компании получить серьезные финансовые вливания от инвесторов.

Мысли и желания

Марк Цукерберг признался, что работает всего 50-60 часов в неделю. Во время недавнего интервью глава Facebook сказал, что вне офиса он много думает о том, "как сделать мир лучше, объединить его и чем он еще может помочь обществу".

Дорогие покупки

Его компания приобрела не менее 20 различных мобильных приложений и сервисов. Самой дорогой покупкой был WhatsApp, за который Facebook выложил колоссальные 19 миллиардов долларов в феврале 2014 года, что было дороже сделки с Instagram в 63 раза. Сейчас Марк работает над тем, как объединить между собой Instagram, WhatsApp и Facebook в единую экосистему.

Неуязвимый

У Марка Цукерберга, в отличие от других пользователей Facebook, есть особая возможность, которая делает его "неуязвимым", – никто не может его заблокировать. Никто.

Напомним, что ранее cоучредитель Apple призывал срочно "бежать из Facebook". В то же время Марк запрещает сотрудникам Facebook использовать устройства Apple.

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