Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Марк Цукерберг отмечает 36-летие: ТОП-10 интересных фактов о главе Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг отмечает свой день рождения, в его честь мы подготовили интересные факты о его жизни

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35

Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook, сегодня, 14 мая, отмечает свой 36 день рождения. Марк является одним из самых влиятельных лидеров технологического рынка и входит в список богатейших людей мира по рейтингу Forbes. Его творение не просто повлияло мир, а открыло целую эпоху на странице истории человечества. В честь такого знаменательного дня Сегодня.Lifestyle подготовили ТОП-10 интересных фактов о главе социальной сети Facebook Марке Цукерберге.

Марку Цукербергу 36 лет
Марку Цукербергу 36 лет
Фото: Depositphotos

Не только Facebook

Марк Цукерберг в основном знаменит своей соцсетью Facebook. Но мало кто из читателей знает, что в его портфолио есть и другие программы и сервисы. В возрасте 12 лет Марк написал свою первую программу для обмена мгновенными сообщениями под названием ZuckNet. Позже он написал FaceMash и даже музыкальное приложение под названием Synapse Music Player, которое он создал, будучи еще студентом колледжа. Microsoft и AOL даже предложили ему 1 миллион долларов для дальнейшей разработки и хотели нанять его. Цукерберг отклонил предложение и решил поступить в Гарвардский университет, чтобы бросить в нем учебу после второго курса.

Смотрите также в сюжете о том, как мать воспитывала Марка Цукерберга:

Гастрономические пристрастия

Цукерберг ранее открыто называл себя вегетарианцем. Однако полностью отказываться от мяса он не собирался и обещал, что съест его только в том случае, если сам убьет животное. Однако позже он вернулся к полноценному "мясоедству" и не стесняется употреблять простую еду из фаст-фуда McDonald’s или In-Out-Burger, которые ему очень даже нравятся.

Личная жизнь

Свою будущую жену, Присциллу Чан, Марк встретил в очереди на вечеринку местного братства в институте. Она призналась, что поначалу будущий муж показался ей "страшно занудным". Более того, в списке приоритетов Марка Присцилла находится "на третьем месте". Так кто же имеет честь быть на первом и втором месте? Будучи таким трудоголиком, первое место в сердце интернет-гения занял Facebook, а его вторым приоритетом является венгерская овчарка по кличке Beast ("Зверь").

Читайте также:
Facebook создал сервис для поиска любви

Богатство

Первый миллиард Марк заработал самостоятельно в возрасте 23 лет. Знаете ли вы, что он единственный человек в возрасте до 50 лет в списке десяти самых богатых людей в списке Forbes? В 2015 году Марк Цукерберг обладал личным капиталом в 34,8 миллиарда долларов, тем самым заняв 16-е место в списке Forbes. Однако в 2018 году, после скандала с утечкой личных данных пользователей, Марк "обеднел" на 8 миллиардов долларов, а позже еще на 15 миллиардов, когда Facebook не оправдала ожидания инвесторов о росте выручки. Тем не менее на 2019 год его состояние оценивается в 52,5 миллиарда долларов.

Цвет настроения синий

Знаете ли вы причину выбора цветовой темы Facebook? Она синяя потому, что только этот цвет Марк видит лучше всего. Да, все верно, глава социальной сети – дальтоник, и обладает проблемой восприятия красного и зеленого цветов. Следовательно, синий цвет в его глазах не искажается.

Полиглот

Марк Цукерберг заявил, что он свободно говорит на 6 языках. Глава Facebook может читать, писать и говорить на французском, иврите, латыни, древнегреческом, мандаринском и английском языках.

Читайте также:
Facebook уничтожит Android собственной операционной системой

Мода

Марк Цукерберг известен своим пренебрежением к моде – он выбирает просто удобную и повседневную одежду. Как правило он носит джинсы, футболки, толстовки с капюшоном и все в блеклых цветах. Но однажды в 2008 году он решил носить галстук каждый день в течение одного года. По его словам, галстук был символом того, что Facebook находился на пике подъема и серьезных изменений после финансового кризиса, что позволило компании получить серьезные финансовые вливания от инвесторов.

Мысли и желания

Марк Цукерберг признался, что работает всего 50-60 часов в неделю. Во время недавнего интервью глава Facebook сказал, что вне офиса он много думает о том, "как сделать мир лучше, объединить его и чем он еще может помочь обществу".

Дорогие покупки

Его компания приобрела не менее 20 различных мобильных приложений и сервисов. Самой дорогой покупкой был WhatsApp, за который Facebook выложил колоссальные 19 миллиардов долларов в феврале 2014 года, что было дороже сделки с Instagram в 63 раза. Сейчас Марк работает над тем, как объединить между собой Instagram, WhatsApp и Facebook в единую экосистему.

Неуязвимый

У Марка Цукерберга, в отличие от других пользователей Facebook, есть особая возможность, которая делает его "неуязвимым", – никто не может его заблокировать. Никто.

Напомним, что ранее cоучредитель Apple призывал срочно "бежать из Facebook". В то же время Марк запрещает сотрудникам Facebook использовать устройства Apple.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
72-летний Арнольд Шварценеггер сел на шпагат на кухонном столе: забавное видео ТОП-10 интересных фактов о Потапе в его день рождения Именины в мае 2020 года: кто и когда празднует день ангела В Раде считают, что Facebook и Viber готовы платить дополнительные налоги в Украине
интернет день рождения Facebook соцсети Instagram WhatsApp Марк Цукерберг интересные факты
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Эффектная девушка лидера
Эффектная девушка лидера "Зари" освежает воспоминания о лете
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вчера, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Вчера, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Вчера, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Вчера, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Не скрізь ідеальний. Пляжні знімки Бурака Озчивита наробили шуму
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Фреймут разделила людей на два типа, украинцы возмущены
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Филипп Кикоров
Филипп Кикоров "в кругу семьи" на днях отметил 53-летие