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Mazda 3 тормозит без причины: отозвано 35 тысяч авто

Ошибка в программном обеспечении Mazda 3 приводит к ложным срабатываниям тормозов во время движения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:09
Автомобили могут внезапно замедляться без причины
Автомобили могут внезапно замедляться без причины
Фото: Unsplash

У автомобилей Mazda3 четвертого поколения обнаружили проблему в системе экстренного торможения, которая может привести к внезапному включению тормозов во время движения. О проблеме заявила сама Mazda и начинает процедуру массового отзыва реализованных автомобилей в количестве 35 тысяч.

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Новые технологии безусловно делают вождение намного более безопасным. Однако количество электроники усложняет конструкцию автомобилей, в результате чего могут проявляться опасные ошибки.

Автопроизводитель объясняет, что выявленная ошибка в программном обеспечении интеллектуальной тормозной системе SBS приводит к ложным срабатываниям – автомобиль может внезапно начать резко тормозить без причины. Проблема обнаружена в некоторых моделях Mazda3 2019 и 2020 годов в кузове седан и хэтчбек. Компания начала отзывать 35390 бракованных автомобилей на территории США.

Mazda подала уведомление о дефекте в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). В то же время компания подчеркнула, что на данный момент не было зафиксировано травматичных или смертельных случая, вызванных ошибкой с тормозной системой.

Автопроизводитель утверждает, что перед экстренным торможением водитель услышит сигнал тревоги и на панели приборов появится сообщение о том, что авто собирается выполнить аварийное торможение до полной остановки. Хотя экстренное торможение можно отключить в настройках автомобиля, Engadget уверяет, что система снова включается при каждом старте двигателя автомобиля.

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Согласно Autoblog, более ранним моделям потребуется заменить или перепрограммировать всю комбинацию приборов для решения этой проблемы, в то время как более поздним потребуется лишь сделать перепрошивку до улучшенной версии.

Напомним, что ранее японский автогигант заявил об отказе от моделей на бензине и дизеле. А на днях "убийца" Tesla Cybertruck получил возможности танка.

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Источник: Engadget
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