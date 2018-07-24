Meizu ответит Xiaomi самым лучшим смартфоном

Компания готовит свой "ответ" главному конкуренту в виде самого инновационного смартфона

Новый смартфон поучит вырез, как у iPhone X

Китайская компания Meizu зарекомендовала себя на мировом рынке, как производитель неплохих смартфонов по доступной цене. Не так давно Meizu считалась достойным конкурентом Xiaomi, но за последний год потеряла такой статус.

Meizu не собирается мириться с тем, что компания Xiaomi лучше, и готовит свой "ответ" главному конкуренту в виде самого инновационного смартфона. Речь идет о представителе новой линейки от Meizu – серия X, которая заменит популярную ранее серию MX.

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Первым смартфоном нового модельного ряда будет смартфон Meizu X8. Эта модель также будет первой с модным нынче вырезом на экране, как у iPhone X.

Появилось и первое фото Meizu X8:

Meizu X8 prostotech.com

По снимку можно получить первое впечатления о будущей новинке и некоторые технические особенности. Видно, что смартфон будет работать на Android 8.1, а самое интересное – это процессор Snapdragon 710, такой же установлен в Xiaomi Mi8 SE.

Дата выхода Meizu X8 пока не объявлена.

Напомним, что в Meizu переосмыслили классику и вышли за рамки, а Samsung Galaxy S10 получит фантастическую особенность.