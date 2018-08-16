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Мертвую игру Jagged Alliance воскресили ради фанатов

Компания THQ Nordic анонсировала "воскрешение" популярной в прошлом серии видеоигр Jagged Alliance на радость фанатам

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:51
Игра будет очень кровавой. Фото: HandyGames
Игра будет очень кровавой. Фото: HandyGames

Компания THQ Nordic анонсировала "воскрешение" популярной в прошлом серии видеоигр Jagged Alliance на радость фанатам. Новую игру создают силами студии Cliffhanger Productions и издательства HandyGames.

Игра продолжит успех оригинальных игр, сохранив всю атмосферу и серьезный упор на тактическую пошаговую битву на небольших локациях. Новинка получила название Jagged Alliance: Rage! Сюжетная линия не будет продолжением оригинала, а станет спин-оффом к основной серии.

Игрок возглавит наемников и отправит свой отряд в кошмарные джунгли целого острова, который находится под контролем диктатора и его армии.

Главной особенностью Jagged Alliance: Rage! Будет онлайновый кооператив для двоих игроков, глубокий пошаговый тактический геймплей, совмещенный с элементами приключения и команду сильных персонажей с индивидуальными навыками, желаниями и своими внутренними конфликтами.

Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
Jagged Alliance: Rage!
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Слово Rage в названии проекта не случайно. Каждый наемник будет обладать уникальным навыком ярости, который позволит делать зрелищные добивания врагов. Выход Jagged Alliance: Rage! состоится этой осенью на компьютерах, Xbox One и PlayStation 4.

Напомним, что ранее разработчики Fallout "похоронили" игру в Steam, на компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3, а Sony раздает бесплатно самую провальную игру года.

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