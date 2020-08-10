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Метеоритный поток Персеиды 2020 подарит невероятное зрелище из падающих звезд

Сегодня, 07:45

Пик Персеиды в 2020 году состоится в ночь со вторника, 11 августа, на утро среды, 12 августа

Метеорный поток Персеиды часто считают лучшим звездным дождем в году из-за обильно падающих звезд и частых болидов, а также удобным для наблюдений с точки зрения сезонности. Астрономы из NASA уверяют, что в идеальных условиях при ясном ночном небе во время пика можно заметить более 100 падающих звезд в час. И хорошая новость заключается в том, что на этой неделе метеоритный дождь достигнет своего пика, чем создаст незабываемое зрелище из космического фейерверка в ночном небе.

Персеиды активны ежегодно примерно со средины июля до последней недели августа. В этом году астрономы ожидают, что поток будет активным с 17 июля по 24 августа. В Центре космических полетов NASA заявили: "Комета NEOWISE сейчас покидает Солнечную систему. И теперь пришло время для нового небесного шоу, вызванного другой кометой".

Смотрите также в сюжете о том, как метеоритный дождь напугал жителей Австралии:

Метеоры Персеиды, вызванные обломками кометы Свифта-Туттля, сейчас начали проноситься по небу в конце июля и достигнут пика в предрассветные часы 12 августа.

Пик Персеид в 2020 году состоится в ночь со вторника, 11 августа, на утро среды, 12 августа. Метеоритные дожди лучше всего наблюдать после полуночи и перед рассветом, когда небо наиболее темное. Если смотреть из Украины, отдельные следы метеоров можно увидеть даже сразу после захода Солнца.

Откуда исходит метеорный поток Персеиды?

Как и большинство метеорных потоков, Персеиды связаны с обломками кометы. В данном случае Земля пересекает пыльный след кометы Свифта-Таттля. Когда это происходит, крошечные кусочки ледяных космических камней врезаются в нашу атмосферу с огромной скоростью и сгорают в верхних слоях атмосферы. Более крупные куски льда и пыли могут даже превратиться в впечатляющие огненные шары, называемые болидами.

Метеорный поток в ночном небе
Метеорный поток в ночном небе
Фото: Unsplash

Поток также назван в честь точки его излучения, откуда он происходит – в созвездии Персея. К примеру, зимой наступает самый мощный поток года – Геминид, который наблюдается ежегодно в декабре, и назван он в честь в созвездия Близнецов.

Как наблюдать метеорный поток Персеиды?

Метеоритные потоки лучше всего наблюдать из тихого и темного места с беспрепятственным обзором горизонтов. Желательно выехать за город, где ночные огни не будут мешать наблюдениям. Причем для просмотра космического фейерверка не нужен ни бинокль, ни телескоп – метеоры можно наблюдать невооруженным глазом. NASA предсказывает, что 11-12 августа состоится пик потока Персеиды, когда частота появления их в небе составит около 60-100 метеоров час.

Метеорные потоки
Метеорные потоки
Фото: Unsplash

Сайт veterdoit даже составил список мест, где можно понаблюдать за метеорным потоком Персеиды 2020 года под Киевом:

  • Триполье, Вытачов, Халепье — отличные места с прекрасными видами на Днепр. Есть где кинуть палатку. В приделах досягаемости на пригородных маршрутках. Расстояние – 50 км от Киева.
  • Дамба Киевского водохранилища может стать весьма романтическим местом для наблюдения за потоком.
  • Зазимье — местность недалеко от Броваров, которая скрыта за сосновым лесом и защищает от светового загрязнения. Небо получается очень чистым для наблюдения за метеорами.
  • Подгорцы — отличное место по Новообуховской трассе, достаточно удаленное от Киева.
  • Заборье и Бобрица — прекрасные озера между этих двух населенных пунктов, достаточно живописных мест, можно стать палаткой.
  • Гореничи — еще один живописный уголок недалеко от города.
  • Вдоль устья реки Десна можно найти массу мест, для тех, кто не очень жалует палаточный отдых – есть турбазы и домики, откуда ночью можно выйти и понаблюдать за метеорным потоком.

Напомним, что ранее украинец заснял красочный "звездный дождь". Также в этом году был зафиксирован первый смертельный случай от падения метеорита.

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персеиды
Источник: Express
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