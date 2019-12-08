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Межзвездная комета-пришелец приблизилась к Земле

Комету 2I/Borisov можно наблюдать в 30-сантиметровые телескопы в южном полушарии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Комета 2I/Borisov - второй зафиксированный межзвездный объект в Солнечной системе
Комета 2I/Borisov - второй зафиксированный межзвездный объект в Солнечной системе
Фото: CNET

Сегодня в воскресенье 8 декабря первая в истории зафиксированная межзвездная комета 2I/Borisov подлетела на минимальное расстояние к Земле в 50 миллионов километров (0,34 а.е.), сообщает CNET. Комета названа в честь астронома-любителя из Крыма Геннадия Борисова, который ее обнаружил первым.

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Название 2I/Borisov комета получила потому, что это второй межзвездный объект, прилетевший в Солнечную систему из-за ее пределов, чему соответствует цифра "2" в названии, а буква "I" значит Interstellar ("межзвездный").

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В 2017 году был замечен первый межзвездный объект в нашей Солнечной системе – странный, продолговатый астероид Оумуамуа (1I/Oumuamua). Его странная форма и заметное ускорение при полете в дальний космос привели к всевозможным теориям о его происхождении, включая даже самые амбициозные и фантастические.

Комета 2I/Borisov в черно-белом цвете
Комета 2I/Borisov в черно-белом цвете
Фото: NASA

В отличие от кометы Борисова, Оумуамуа впервые увидели после того, как он уже совершил свой ближайший проход близ Земли, поэтому ученых было мало возможностей внимательно изучить астероид. Комета Борисова впервые была обнаружена в августе 2019 года, и ученые уже смогли определить, что она сильно отличается от Оумуамуа. Однако она практически неотличима от других комет Солнечной системы. Единственное различие – в эксцентриситете ее орбиты равным 3,4, что явно говорит о ее межзвездном происхождении.

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Увы, комета очень слабая для визуального наблюдения невооруженным глазом. Для того, чтобы ее разглядеть, нужен телескоп с апертурой не менее 30 сантиметров. Затем направьте свой взор в направлении созвездий Ворона и Чаши в течение следующих нескольких ночей. Также в нашем северном полушарии комета не видна, поэтому наблюдать ее из Украины будет невозможно.

Траектория полета 2I/Borisov
Траектория полета 2I/Borisov
Фото: NASA

Ученые надеются, что этот последний межзвездный пришелец будет оставаться видимым еще несколько недель. Если гравитация или температура от Солнца не разрушат 2I/Borisov, как это случилось с кометой ISON в 2013 году, то ученые смогу продолжить изучение гостя Солнечной системы, пока он нас не покинет навсегда.

Траектория полета кометы 2I/Borisov, видимая с Земли
Траектория полета кометы 2I/Borisov, видимая с Земли
Фото: CNET

Напомним, что ранее в Солнечной системе произошла космическая авария – комета врезалась в Солнце. А недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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Источник: CNET
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