Межзвездную комету запечатлели крупным планом: впечатляющее фото

Комета-пришелец из другой планетной системы начал приобретать жуткий вид по мере приближения к Солнцу

Комета пролетит мимо Земли на расстоянии 300 миллионов километров Фото: everyeye.it

Межзвездная комета 2l/Borisov является вторым известным объектом, посетившим нашу Солнечную систему из другого мира. Первым таким пришельцем был астероид Оумуамуа. Неудивительно, что астрономы не перестают наблюдать за этим удивительным объектом. На днях обсерватория Кека на Гавайях получила первый снимок 2l/Borisov крупным планом, который был запечатлен с Земли.

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Сейчас комета стремительно приближается к Земле. Максимальное сближение с нашей планетой 2l/Borisov совершит в декабре, когда она пролетит мимо на расстоянии 300 миллионов километров – это вдвое дальше, чем от Земли до Солнца. Затем объект направится к Солнцу, которое придаст ему гравитационное ускорение и "выбросит" за пределы Солнечной системы.

Межзвездная комета 2l/Borisov на снимке из обсерватории Кека. Версия справа показывает Землю, как способ оценить масштаб длинного хвоста кометы. Фото: CNET

2l/Borisov по мере приближения к Солнцу нагревается все сильнее, на ее поверхности начинается активное испарение вещества и формируется длинный хвост, от чего ее становится лучше видно – это позволило ее лучше рассмотреть с земных телескопов. На фотоснимках видно разогретый ярко-белый центр 2l/Borisov, а также нечеткий ореол из испаряющегося газа и пыли. По словам астрономов Йельского университета, ядро кометы обладает шириной примерно 1,6 км, а ее хвост простирается на расстояние почти 160 тысяч километров.

"Мы полагаем, что комета образовалась за пределами нашей Солнечной системы и была выброшена в межзвездное пространство в результате столкновения планет в ее родной планетной системе за сотни световых лет отсюда", – заявил Йельский астроном Грегори Лафлин.

Также астроном отмечает, что несмотря на свое инопланетное происхождение, межзвездная комета ведет себя также, как любая другая в нашей родной Солнечной системе.

Напомним, что ранее детальный снимок межзвездной кометы запечатлел Хаббл. А недавно на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности.

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