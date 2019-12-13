Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox Series X для 2020 года

Xbox Series X была известна ранее под названием Project Scarlett и в 4 раза мощнее Xbox One X

На специальном мероприятии The Game Awards 2019 Microsoft неожиданно для всех показала новую игровую приставку Xbox Series X. Ранее консоль называлась Project Scarlett и была анонсирована этим летом, но кроме выдающихся характеристик Microsoft не рассказали подробностей, как и нее показали ее корпус. Сегодня публика увидела внешний вид Xbox Series X – корпус и контроллер, а также первую видеоигру.

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Анонс от Microsoft был совершен раньше своего главного соперника Sony, которая все еще держит в секрете дизайн своей консоли PlayStation 5.

Xbox Series X не похож ни на одну другую игровую приставку в мире. Вместо традиционной прямоугольной формы для консолей, Microsoft уместили всю начинку в "квадрат". Башенный форм-фактор подразумевает исключительно вертикальное расположение. Глава Xbox Game Studios Фил Спенсер называет Xbox Series X "самой тихой и эффективной в истоpии". В этой модели уделено особое внимание охлаждению. Сверху даже заметно характерную радиаторную решетку для охлаждения внутренностей.

Xbox Series X Фото: TechSpot

Во всех отношениях игровая приставка больше напоминает компактный настольный компьютер, чем игровую приставку. С другой стороны, компания в меньшей степени акцентирует внимание на дизайне, а больше на аппаратную начинку.

Фил Спенсер отмечает, новая приставка "в четыре раза производительнее Xbox One X". Xbox Series X построена на базе процессора с аpхитектypой AMD RDNA Zen 2, поддepживaeт аппаpатную тpассиpoвку лучeй RTX и скоростную загрузку с помощью встроенного SSD. Помимо этого, заявлена поддеpжка теxнoлoгии Variable Rate Shading, пoзвoляющей cнизить нaгрузку нa графический ускоритель.

Такое оснащение позволяет выводить игры с разрешением 4K и 60 кадров на секунду. Microsoft также заявляет, что в некоторых играх будет поддерживаться игровой процесс со скоростью 8K и 120 fps. Xbox Series X будет обладать технологией Auto Low Latency Mode для минимизации задержки при загрузке игр с SSD следующего поколения, так что Load Screen мы будем видеть меньше.

Вместе с приставкой была продемонстрирована мощь устройства с трейлером первой игры для этой платформы – Saga: Hellblade II. Hellblade II является продолжением приключенческой игры Hellblade: Senua's Sacrifice, разработанной Ninja Theory – одной из многих инди-студий, недавно поглощенных Microsoft.

Стоит также отметить, что Xbox Series X по-прежнему оснащен дисководом, что понравится любителям коллекционировать коробки с видеоиграми. Microsoft говорит, что больше информации о долгожданной консоли будет поступать в течение 2020 года, а выход игровой приставки в продажу состоится в конце следующего года.

Напомним, что ранее Sony поставила "крест" на портативных приставках PlayStation. Также мы рассказывали о технических особенностях нового Xbox в частности то, что он сможет загружать игры почти мгновенно.

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