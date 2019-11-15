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Microsoft анонсирует Age of Empires 4: представлен трейлер игры

Игра Age of Empires 4 покажет самые масштабные битвы средневековья с осадами замков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03

Во время презентации Microsoft X019, на которой корпорация анонсировала новые игры и улучшения сервиса Xbox Game Pass, был продемонстрирован первый трейлер ожидаемой стратегической игры Age of Empires 4 с показом игрового процесса. На геймплейном видео можно оценить графику и масштабные сражения с участием множества юнитов, таких как воины, рыцари, кавалерия и катапульты, участвующих в большой сцене осады замка.

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Впервые об игре было объявлено более 2 лет назад, но кроме тизера ничего по игре известно не было. До этого за серию отвечали ребята из Ensemble Studios, но она обанкротилась и закрылась еще в 2009 году. Но Microsoft помогла проспонсировать проект, чтобы продолжение знаменитой стратегической игры было доделано.

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Трейлер раскрывает первые две противоборствующие стороны: монголы и англичане, а действие игры происходит в эпоху средневековья. Также можно сделать первые выводы относительно визуальной составляющей игры – графика Age of Empires 4 выглядит достаточно современно. К моменту полноценного релиза четвертая часть будет весьма красивой и при этом сохранит фирменный стиль, который прослеживается даже в альфа-версии.

Разработкой Age of Empires 4 занята студия Relic Entertainment, которая ранее выпустила две части адреналиновой стратегии Company of Heroes, а также Warhammer 40,000: Dawn of War. Увы, хотя бы приблизительная дата релиза озвучена не была.

Age of Empires 4
Фото: GameSpot
Age of Empires 4
Фото: GameSpot
Age of Empires 4
Фото: GameSpot
Age of Empires 4
Фото: GameSpot
Age of Empires 4
Фото: GameSpot
Age of Empires 4
Фото: GameSpot
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Microsoft также подтвердила, что ремастер Age of Empires 2: Definitive Edition, созданный новообразованной студией World's Edge, уже доступен для компьютеров. Среди нововведений: улучшенный саундтрек, разрешение 4К, доработки баланса.

Напомним, что ранее игра GTA V взяла новый рекорд с фантастической цифрой. В то же время Red Dead Redemption 2 вышла и сразу огорчила игроков.

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Источник: GameSpot
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