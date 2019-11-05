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Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

Найден способ получить платный офисный пакет бесплатно в постоянное пользование

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
В Microsoft Windows Store раздается бесплатный аналог MS Office
В Microsoft Windows Store раздается бесплатный аналог MS Office
Фото: Pexels

Оригинальный офисный пакет Microsoft Office достаточно дорогой для тех, кто хочет пользоваться лицензионной версией. Но в Microsoft Store появилась бесплатная версия альтернативного офисного пакета Neat Office, который сейчас временно раздается бесплатно.

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Полный комплект обойдется в 2560 гривен. Но для владельцев Windows 10 Microsoft сделала 100% скидку, благодаря которой полноценный платный офисный пакет можно получить бесплатно в постоянное пользование. Достаточно завести учетную запись в цифровом магазине Windows Store и нажать кнопку "Установить". Объем загружаемых данных составит 850 МБ.

Neat Office вместо 2560 грн можно получить бесплатно
Neat Office вместо 2560 грн можно получить бесплатно
Фото: Сегодня

Конечно, это не настоящий Microsoft Office, но неплохая альтернатива с полной совместимостью с файлами оригинального офисного пакета, включая форматы XLSX, DOCX и PPTX. Более того, Neat Office совместим с форматами файлов бесплатных аналогов MS Office, включая Libre Office (Open Office), WPS Office, WordPerfect, Polaris Office и SoftMaker FreeOffice.

Скриншот из Neat Office
Скриншот из Neat Office
Фото: Microsoft

Напомним, что ранее был найден способ получить Microsoft Word бесплатно в обход лицензии. Также статистика показала, что "напуганные" пользователи Windows 7 массово убегают на Windows 10.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Windows Central
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