Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Новые кнопки не появлялись на клавиатурах для компьютеров с 1994 года

Новая клавиша будет размещаться у правой кнопки WIndows Фото: Сегодня

Клавиатуры компьютеров и ноутбуков под управлением Windows 10 вскоре будут оснащаться с новой дополнительной клавишей. На этом решении настояла сама Microsoft. По требованию софтверного гиганта, новая кнопка предназначена для быстрого вызова хаба Office из которого можно запустить Word, Excel, Outlook и PowerPoint.

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При работе любой программы из офисного пакета Microsoft, кнопка будет дополнительно выполнять различные функции, в том числе открывать меню для отправки документа другим пользователям.

По замыслу инженеров компании, клавишу будут устанавливать рядом с правой кнопкой Windows, либо вовсе вместо нее на компактных клавиатурах. Как утверждает инсайдер WalkingCat, поддержка новой клавиши уже реализована в Windows 10 May 2019 Update.

Новые кнопки не появлялись на клавиатурах для компьютеров с 1994 года. Microsoft добавила кнопку Windows 25 лет назад и отказывает в сертификации клавиатур и ноутбуков, у которых ее нет. В случае официальной интеграции, такая участь ждет отдельную клавишу Office — она станет обязательной для производителей, которые желают выпускать сертифицированное оборудование для работы с операционными системами Windows.

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