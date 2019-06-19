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Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Новые кнопки не появлялись на клавиатурах для компьютеров с 1994 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:52
Новая клавиша будет размещаться у правой кнопки WIndows
Новая клавиша будет размещаться у правой кнопки WIndows
Фото: Сегодня

Клавиатуры компьютеров и ноутбуков под управлением Windows 10 вскоре будут оснащаться с новой дополнительной клавишей. На этом решении настояла сама Microsoft. По требованию софтверного гиганта, новая кнопка предназначена для быстрого вызова хаба Office из которого можно запустить Word, Excel, Outlook и PowerPoint.

Смотрите также в сюжете о популярных компьютерах в 90-х:

При работе любой программы из офисного пакета Microsoft, кнопка будет дополнительно выполнять различные функции, в том числе открывать меню для отправки документа другим пользователям.

По замыслу инженеров компании, клавишу будут устанавливать рядом с правой кнопкой Windows, либо вовсе вместо нее на компактных клавиатурах. Как утверждает инсайдер WalkingCat, поддержка новой клавиши уже реализована в Windows 10 May 2019 Update.

Новые кнопки не появлялись на клавиатурах для компьютеров с 1994 года. Microsoft добавила кнопку Windows 25 лет назад и отказывает в сертификации клавиатур и ноутбуков, у которых ее нет. В случае официальной интеграции, такая участь ждет отдельную клавишу Office — она станет обязательной для производителей, которые желают выпускать сертифицированное оборудование для работы с операционными системами Windows.

Напомним, что ранее мы делали обзор игровой клавиатуры Cougar Deathfire Ex. А также советовали полезные сочетания клавиш для упрощения работы в Windows.

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Источник: iguides.ru
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