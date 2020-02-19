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Microsoft готова озвучить цену Xbox Series X: Sony нервничает

Sony не спешит с анонсом PlayStation 5, а Microsoft готовит уже вторую презентацию по Xbox Series X

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Вторая презентация Xbox Series X состоится 6 апреля 2020 года
Вторая презентация Xbox Series X состоится 6 апреля 2020 года
Фото: Microsoft

Microsoft готова с новой силой ворваться в битву консолей после провального Xbox One. В то время, когда Sony всячески старается держать интригу и не спешит показывать PlayStation 5 и озвучивать ее цену, Microsoft в начале 2020 года уже провела презентацию, где показала внешний вид нового Xbox Series X. Более того, на весну готовится новое мероприятие, на котором будет озвучена цена и дата выхода, а также несколько новых сюрпризов.

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Вероятно, в рамках мероприятия будет анонсирован весь модельный ряд консолей Xbox Series. Судя по информации на приглашении, будет объявлена информация о целом ряде устройств, в который войдет недавно анонсированный Xbox Series X.

Microsoft разослала приглашения на мероприятие касательно нового Xbox Series X
Microsoft разослала приглашения на мероприятие касательно нового Xbox Series X
Фото: iguides.ru

Презентация от Microsoft состоится 6 апреля 2020 года в театре Microsoft, в Лос-Анджелесе. Также есть вероятность, что после этой презентации Sony тоже покажет свою PlayStation 5 и назовет ее цену. По мнению аналитиков, японская компания ждет и "подглядывает" за своим главным конкурентом в лице Xbox Series X, чтобы не прогадать с ценником на PS5 и не сделать его слишком высоким, но и не остаться в убытке.

Напомним, что ранее инсайдеры высказывали предположение, что PlayStation 5 покажут в феврале, но, по-видимому, дата официального анонса перенесена на поздний срок – на данный момент был продемонстрирован лишь логотип PS5. В то же время Sony запустила сайт PlayStation 5, а значит анонс игровой консоли не за горами.

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Источник: iguides.ru
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