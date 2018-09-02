Microsoft готовит масштабные изменения в Windows 10

В октябре выйдет 5-й большой "патч" для Windows 10 под названием October 2018 Update

Windows 10 Redstone 5 переименовали в October 2018 Update. Фото: Windows Central

В Microsoft сообщили, что операционную систему Windows 10 осенью ждет крупное обновление. В октябре выйдет 5-й большой "патч" под названием October 2018 Update, ранее оно было известно под кодовым названием Redstone 5. Об этом журналистам сообщили во время выставки IFA 2018, которая проходила на днях Берлине.

В новой версии будет реализован "облачный" буфер обмена. Благодаря функции Cloud Clipboard можно будет копировать на одном устройстве и вставлять на другом (например, с десктопа на ноутбук) не только текст или изображения, но и любые другие файлы. Подобное решение реализовано на macOS в виде AirDrop.

Обновление также принесет ряд улучшений для браузера Edge, "Ножницы" получат новый функционал, а самое важное – "Проводник" получит возможность работать со вкладками, словно в браузере.

Ранее Microsoft неоднократно заявляли, что Windows 10 будет последней операционной системой компании, на которой будет остановлен выпуск новых ОС. Вместо создания нового, лучше улучшать то, что есть – считает бренд. Так, примерно дважды в год планируется обновлять "Десятку", внося в нее все самые лучшие правки.

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Первыми на себе проверят новые функции подписчики программы Windows Insider. Если тестирование программ пройдет хорошо, пользоваться улучшенной операционной системой смогут и обычные пользователи.

Напомним, что ранее Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, а Apple готовит "приманку" для пользователей Windows.