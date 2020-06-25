Microsoft меняет "Пуск": представлено новое меню для Windows 10

Новое меню "Пуск" получит совершенно новый дизайн в стиле Fluent Design

Microsoft всячески пытается привнести что-то новое и удобное в традиционное меню "Пуск", но каждый раз получалось не очень удачно. Теперь Microsoft решила попробовать изменить это меню еще раз, добавив ему новый вид и сделав его изящнее, сообщает Windows Latest.

В прошлом году ходили слухи о том, что Microsoft "убьет" функцию Live Tiles ("Живые плитки") в меню "Пуск" Windows 10. Эта незаметная функция непрерывно получает информацию в режиме реального времени из таких приложений, как "Почта", "Погода", Windows Store, а также из новостных приложений. Но в последнее время она не получила большой поддержки со стороны Microsoft, а многие сторонние производители приложений давно прекратили свою поддержку Live Tiles.

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В апреле 2020 года Microsoft заявила, что "исследует" новое направление для меню "Пуск", подтверждая, что функция Live Tiles будет упразднена. Софтверный гигант также продемонстрировал новые изображения переделанного интерфейса в стиле Fluent Design, включая значки приложений в полупрозрачных блоках.

Новое меню "Пуск" у Windows 10 Фото: Windowslatest

Новое меню "Пуск" получит плитки с фоном, который соответствует темным или светлым темам рабочего стола. В сообщении Microsoft 365 в Facebook компания поделилась последними изображениями из бета-версии обновления.

Новое меню "Пуск" получит плитки с фоном рабочего стола Фото: Windowslatest

Заметно, что Live Tiles отключены, но вместо того, чтобы показывать сплошной блок цвета, они используют значки Fluent Design с полупрозрачным фоном, который мы видели ранее в этом году. На скриншотах также заметно, как значки приложений слева от меню "Пуск" больше не помещаются внутри блоков, вместо этого они расположены рядом со своими названиями.

Fluent Design меню "Пуск" Фото: Windowslatest

Точно неизвестно, когда Microsoft добавит новое меню "Пуск", помимо предположения "когда-нибудь в 2021 году".

Напомним, что ранее в Windows 10 Microsoft хотели вернуть меню "Пуск" из Windows 7. Также в Windows 10 обещали появления режима "турбо" – и скорость увеличится в разы.

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