Microsoft Office стал бесплатным для пользователей Windows 10

Приложение My Office заменено на облачный Microsoft Office с некоторыми ограничениями

Microsoft таким образом хочет популяризировать Windows 10 Фото: Digital Trends

Microsoft выпустила новую версию Microsoft Office, которая предоставит пользователям Office 365 новый способ работы с документами, таблицами, презентациями, электронной почтой как онлайн, так и в автономном режиме абсолютно бесплатно. Новое офисное приложение пришло на смену непопулярному My Office, и представляет собой упрощенную версию десктопного Microsoft Office в виде веб-приложения, доступного из магазина Windows Store на Windows 10 версии 1803 или поздней.

Бесплатная версия Microsoft Office для Windows 10 Фото: Сегодня

Идея сделать Microsoft Office бесплатным заключается в повышении популярности операционной системы Windows 10. Конечно, не обошлось без определенных ограничений. Упрощенная версия пакета обладает лишь базовыми возможностями для просмотра и редактирования текста, чего будет предостаточно для домашних пользователей и малого бизнеса.

MS Office доступен для загрузки в Microsoft Store Фото: Digital Trends

При запуске приложения, откроется небольшое меню, которое автоматически выведет все документы, совместимые с MS Office и позволит их открыть для редактирования или чтения. Если попытаться открыть документ, офисный пакет потребует его загрузить в облачный сервис OneDrive, а затем откроет текстовый файл, таблицу, презентацию или электронную почту в веб-приложении (в браузере).

Пример работы с текстом в бесплатном Microsoft Office Фото: Сегодня

Если на компьютере все еще есть приложение My Office, оно автоматически обновится в течение следующих нескольких недель.

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