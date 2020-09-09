Microsoft официально озвучила цену Xbox Series X и дату старта продаж
Ожидаемая игровая приставка Xbox Series X получит ценник в 499 долларов и поступит в продажу 10 ноября 2020 года
Игровая приставка нового поколения Xbox Series X, которая с момента анонса в конце 2019 года не раскрывала свою главную тайну о цене и поступление в продажу, наконец-то получила официальную дату выхода и ценник. Множество слухов и мнений от экспертов указывали на разные цены: от 399 до 599 долларов. Сегодня Microsoft назвала ценник флагманской консоли – 499 долларов (около 14 тысяч гривен), что является "золотой серединой" для этого вида устройств.
Вчера Microsoft показала уменьшенную и более дешевую версию игровой приставки Xbox Series S, которая получила скандально низкий ценник в 299 долларов. Обе приставки поступят в продажу 10 ноября 2020 года, т.е. почти ровно через два месяца.
В анонсирующем сообщении Microsoft назвала Xbox Series X "самой мощной консолью в мире". Более того, для покупателей стран, где будут официально продаваться обе игровые приставки, предзаказы стартуют с 22 сентября.
Приставку также можно будет купить по программе Xbox All-Access – более привлекательный аналог рассрочки. Американские геймеры, которые воспользуются этим предложением, должны будут платить за консоль и подписку на сервисы по 34,99 долларов на протяжении 24 месяцев (2 года).
Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны видеоигры:
Сервисы Xbox Game Pass Ultimate на консолях Xbox и Xbox Game Pass на компьютере объединятся с сервисом EA Play от компании Electronic Arts без дополнительной платы для подписчиков. Об этом сегодня также объявила корпорация Microsoft.
Увы, Украина не входит в перечень стран, где Xbox Series X и S, а также сервисы Game Pass и Live, официально будут представлены, в отличие от PlayStation 5 от Sony.
Технические характеристики Xbox Series X:
- центральный процессор: особый Zen 2, 8 ядер по 3.8 ГГц (3,66 ГГц в режиме одновременной многопоточности), 16 потоков,
- графический процессор: особый RDNA 2, 12 терафлопс, 52 вычислительных блока по 1,825 ГГц,
- площадь кристалла: 360.45 мм²,
- технология изготовления: улучшенная 7 нм,
- оперативная память: 16 Гб GDDR6 с шиной 320 Мб (играм доступно 13,5 Гб, остальные 2.5 Гб выделено операционной системе),
- пропускная способность: 10 Гб на скорости 560 Гб/c (эту часть памяти называют оптимальной — она целиком отведена под игры), остальные 6 Гб — 336 Гб/c (стандартная память, для игр доступно 3.5 Гб),
- накопитель: проприетарный Samsung NVME SSD объемом 1 Тб,
- пропускная способность ввода/вывода: 2.4 Гб/c (чистая), 4,8 Гб/с (со сжатием через встроенный блок декомпрессии),
- расширяемое хранилище: 1 Тб (в точности соответствует внутреннему хранилищу),
- внешний жесткий диск: поддержка HDD с USB 3.2,
- оптический привод: 4K UHD Blu-ray,
- цель производительности: 4K при 60 кадрах в секунду, опционально до 120 кадров в секунду.
Технические характеристики Xbox Series S:
- центральный процессор: особый Zen 2, 8 ядер по 3.8 ГГц (3,66 ГГц в режиме одновременной многопоточности), 16 потоков,
- оперативная память: 10 Гб GDDR6 224 Гб/с,
- накопитель: проприетарный Samsung NVME SSD объемом 512 Гб,
- отсутствие Blu-ray привода,
- точно такие же функции и технологии, как у Series X, включая Quick Resume, которая позволит моментально переключаться между несколькими играми,
- Акцент Series S на 1440p и 60 FPS (есть поддержка 120 FPS) – производительность будет точно такой же, как у Series X, но без нативных 4K.
Напомним, что ранее Microsoft нанесла решающий удар в битве игровых приставок 2020. В то же время Microsoft прекратила выпуск старых игровых приставок.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное