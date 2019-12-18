Microsoft передумала закрывать Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile получит последнее обновление на следующей неделе, прежде чем навсегда попрощаться

Windows 10 Mobile получит последнее обновление на следующей неделе Фото: Pexels

Последние два года Microsoft предупреждала пользователей Windows 10 Mobile, что после 10 декабря обновлений для этой платформы больше не будет и проект будет закрыт навсегда. Но сегодня Microsoft решила дать своей старой мобильной операционной системе еще один месяц жизни "предсмертным обновлением", прежде чем навсегда закрыть ее.

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Windows Latest обнаружил новую временную шкалу, которую Microsoft незаметно разместила в пятничном обновлении на своей первоначальной странице поддержки для обновления от 10 декабря KB4522812.

"Поддержка Windows 10 Mobile версии 1709 будет прекращена 14 января 2020 года. Устройства под управлением Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности, которые содержат защиту от последних угроз безопасности", – заявляет Microsoft.

Примечательно, что 14 января 2020 года совпадает с датой прекращения поддержки Windows 7, которая в этот день получит последний патч безопасности. После этого Microsoft начнет выдавать полноэкранные предупреждения об опасности использования с установленной Windows 7. Но технической связи между Windows 7 и Windows 10 Mobile нет абсолютно.

На протяжении всего 2019 года Microsoft постепенно сворачивала инфраструктуру Windows Phone. Сначала социальные сети отказались поддерживать приложения на эту платформу, а потом был закрыт магазин приложений для Windows Phone.

Напомним, что еще в прошлом году Microsoft заявляла об отказе от смартфонов мобильном Windows. Также недавно Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone.

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