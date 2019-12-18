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Microsoft передумала закрывать Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile получит последнее обновление на следующей неделе, прежде чем навсегда попрощаться

Евгений Опанасенко
Сегодня, 18:40
Windows 10 Mobile получит последнее обновление на следующей неделе
Windows 10 Mobile получит последнее обновление на следующей неделе
Фото: Pexels

Последние два года Microsoft предупреждала пользователей Windows 10 Mobile, что после 10 декабря обновлений для этой платформы больше не будет и проект будет закрыт навсегда. Но сегодня Microsoft решила дать своей старой мобильной операционной системе еще один месяц жизни "предсмертным обновлением", прежде чем навсегда закрыть ее.

Смотрите также в сюжете о том, как дозировать использование смартфонов в своей жизни:

Windows Latest обнаружил новую временную шкалу, которую Microsoft незаметно разместила в пятничном обновлении на своей первоначальной странице поддержки для обновления от 10 декабря KB4522812.

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"Поддержка Windows 10 Mobile версии 1709 будет прекращена 14 января 2020 года. Устройства под управлением Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности, которые содержат защиту от последних угроз безопасности", – заявляет Microsoft.

Примечательно, что 14 января 2020 года совпадает с датой прекращения поддержки Windows 7, которая в этот день получит последний патч безопасности. После этого Microsoft начнет выдавать полноэкранные предупреждения об опасности использования с установленной Windows 7. Но технической связи между Windows 7 и Windows 10 Mobile нет абсолютно.

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На протяжении всего 2019 года Microsoft постепенно сворачивала инфраструктуру Windows Phone. Сначала социальные сети отказались поддерживать приложения на эту платформу, а потом был закрыт магазин приложений для Windows Phone.

Напомним, что еще в прошлом году Microsoft заявляла об отказе от смартфонов мобильном Windows. Также недавно Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows Phone.

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Источник: Zdnet
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