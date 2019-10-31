Microsoft подарила Android игры от Xbox One: как играть

Владельцы смартфонов теперь смогут поиграть в полноценные игры, вроде GTA V, Battlefield V и Red Dead Redemption 2

Xbox Game Streaming работает по технологии потоковой передачи изображения Фото: Engadget

Буквально недавно Sony позволила владельцам Android поиграть в игры от PlayStation 4, используя сервис Remote Play. Теперь пришла очередь Microsoft выпустить свой аналогичный сервис под названием Xbox Game Streaming, который позволит играть в такие игры, как GTA V, Battlefield V и Red Dead Redemption 2 на экране своего смартфона.

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Xbox Game Streaming уже появился на Google Play, но доступен не во всех странах, так как запуск является тестовым. Чтобы иметь возможность оценить все возможности нового стримингового сервиса от Microsoft, необходимо быть гражданином США или Великобритании, быть участником программы Xbox Insider, а также обладать игровой приставкой Xbox One и геймпадом от нее, а также смартфоном на Android 6.0 с Bluetooth 4.0.

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Пример работы Xbox Game Streaming на смартфоне с Android Фото: Microsoft

Так как сервис потоковый, то есть передает изображение от приставки на смартфон, то для комфортной игры необходимо стабильное сетевое соединение с пропускной способностью канала не менее 4,75 Мбит/с.

Приложение Xbox Game Streaming пока доступно лишь в США и Великобритании Фото: Microsoft

Microsoft в будущем планирует распространить Xbox Game Streaming на другие регионы, но тоже в рамках раннего доступа – о полноценном запуске речи пока нет. Также в настоящее время Xbox Game Streaming ограничен родными играми для Xbox One, а востребованная классика от Xbox и Xbox 360 пока не поддерживается.

Напомним, что ранее Android получил возможность запускать любую игру с компьютера. В то же время в сети появилась первая фотография PlayStation 5.

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