Microsoft готовит глобальные изменения для Windows 10

Файловый менеджер Windows 10 ждут глобальные изменения по дизайну и по функционалу

Microsoft будет использовать Fluent Design в Проводнике Windows 10 Фото: TechSpot

Microsoft в последних обновлениях постепенно меняет визуальный стиль Windows 10, который проявляется в некоторых встроенных приложениях и службах. Согласно новой инсайдерской информации, Microsoft планирует перенести принципы визуального стиля Fluent Design в Проводник Windows в 2020 году, а также внедрением ряда функциональных улучшений файлового менеджера.

Microsoft использует Fluent Design во всех последних изменениях пользовательского интерфейса. Подобный стиль уже использует обновленный Microsoft Office 2019. В основе визуального стиля предлагаются собственные идеи по сочетанию минимализма и удобства, хоть и спорные.

Новый стиль Проводника Windows 10 Фото: TechSpot

Согласно отчету HTNovo, Fluent Design в Проводнике Windows может появиться в уже в следующем году в рамках обновления ОС 20H1. Точных данных о том, как будет выглядеть обновленый файловый менеджер в Windows 10, но неофициальный концепт-арт от дизайнера Майкла Веста раскрывает некоторые интересные возможности. Самое главное, софтверный гигант наверняка добавит вкладки в проводник, чтобы не пользоваться сторонним софтом вроде Clover.

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В дополнение к визуальной переработке Microsoft планирует добавить улучшенную интеграцию приложений в Проводник. Возможно, пользователи смогут получить доступ к таким службам, как Outlook, OneDrive из самого интерфейса Explorer без необходимости открывать специальные приложения.

Пример стиля Fluent Design Фото: TechSpot

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Напомним, что ранее Google под Windows 10 добавила темную тему в Chrome. Также параллельно с новым дизайном Проводника, Microsoft показала на видео новый браузер Edge.

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