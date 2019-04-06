Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

Windows 10 в мае получит огромное обновление May 2019 Update с белой темой и "песочницей"

May 2019 Update исправит "тонну" ошибок Фото: Pixabay

Microsoft официально озвучила планы по поводу улучшения Windows 10. В мае выйдет следующее крупное обновление для операционной системы под названием May 2019 Update. Участники программы Windows Insider по предварительной оценке продуктов Microsoft получат тестовую сборку в течение следующей недели.

Майское обновление является перенесенным апрельским патчем, который вынуждены были перенести из-за обнаруженной уязвимости. В новом большом патче для Windows 10 появится светлая тема оформления, режим "песочницы" для запуска приложений в безопасной среде, а также улучшения меню "Пуск". Обо всех изменениях читайте в нашем материале о ТОП-7 нововведений в весеннем обновлении.

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Вместе с May 2019 Update у Windows 10 появится важная возможность откладывать установку любых последующих обновлений. Пользователи редакций Home и Pro дополнительно смогут откладывать инсталляцию ежемесячных патчей на 35 дней. Кроме того, операционная система будет определять наиболее оптимальное время для установки апдейтов, чтобы пользователям не пришлось перезагружать компьютер, прерывая работу в неожиданный момент.

Microsoft желает избежать проблем, аналогичных тем, что возникли в прошлом году с October 2018 Update, когда пользователи теряли свои файлы после обновления или сталкивались с ошибками и BSOD. Для этого компания запустит специальный сайт, на котором можно в режиме реального времени отслеживать, с какими ошибками сталкиваются пользователи в процессе или после установки May 2019 Update.

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Напомним, что ранее приложения социальных сетей Facebook и Instagram откажутся от Windows 10. Также сообщалось, что Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows из-за новой технологии Windows Virtual Desktop.

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