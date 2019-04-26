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Microsoft поменяет отношение к паролям в Windows 10

Microsoft отменит политику истечения срока действия пароля в Windows 10 1903

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:31
Microsoft признают, что есть более эффективные альтернативы
Microsoft признают, что есть более эффективные альтернативы
Фото: Pixabay

Windows 10 многих раздражает тем, что Microsoft по умолчанию ставит необходимость частой смены паролей. Как бы не пыталась компания убедить пользователей в том, что это ради обеспечения безопасности, все оказалось тщетно – эта принудительная мера оказалась крайне неэффективной. В итоге Microsoft решила полностью отказаться от политики истечения срока действия пароля, признавая, что эта мера никак не улучшает онлайн-безопасность, а только мешает. Об этом сообщается в блоге компании.

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Более лояльные правила к паролям появятся в майском обновлении для Windows 10 и Windows Server версии 1903. Тем не менее, прочие политики паролей, такие как требование минимальной длины и комбинации букв, цифр и символов, останутся.

"Когда пользователей заставляют создавать новые пароли, которые трудно запомнить, слишком часто они записывают их там, где их могут видеть другие – на стикерах, например. Когда люди вынуждены менять свои пароли, слишком часто они вносят небольшие и предсказуемые изменения в свои существующие пароли или забывают свои новые пароли, навешивая дополнительную работу системным администраторам по восстановлению ученых записей", – комментирует Аарон Маргозис из Microsoft.

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В Microsoft признают, что есть более эффективные альтернативы политикам истечения срока действия паролей, включая списки запрещенных паролей и многофакторную аутентификацию, но компания не может применить их с помощью рекомендуемых базовых показателей конфигурации безопасности.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Напомним, что ранее эксперты определили самые опасные пароли в мире. Также эксперты выяснили, что чужой пароль от Apple ID можно купить за 15 долларов.

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